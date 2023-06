Black Shark 4 Pro 5G: potentissimo, bellissimo e lo paghi solo 499€

Sei un appassionato di gaming da mobile e stai cercando un dispositivo che offra un’esperienza di gioco di alto livello? Nessun problema, oggi abbiamo la soluzione perfetta per le tue esigenze. Il Black Shark 4 Pro 5G infatti, è un gadget incredibile che farà sicuramente al caso tuo: prestazioni potenti, design accattivante e funzionalità specifiche per chi ama il magico mondo videoludico. Inoltre, ha un’estetica che gli permette di distinguersi senza problemi dalla folla. Pensa che grazie agli sconti di Amazon potrai farlo tuo con soli 499,00€.

Black Shark 4 Pro 5G: l’ammiraglia perfetta per il gaming

Il Black Shark 4 Pro 5G è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 888, uno dei chipset più potenti disponibili sul mercato. Questo significa che avrai sempre prestazioni di alto livello senza compromessi. Il SoC gestirà tutto senza problemi, garantendoti una fluidità di gioco impeccabile anche con i titoli più impegnativi (COD, PUBG e così via).

L’esperienza di gioco dipende anche dalla qualità dello schermo, lo sappiamo, e questo device, su questo fronte è impeccabile. Dispone di un ampio display da 6,67 pollici AMOLED con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Non ci sarà alcun ritardo tra le tue azioni e l’azione sullo schermo. È altresì progettato pensando ai giocatori, si sa, ergo vanta dei comodi trigger di gioco fisici integrati sui lati dello schermo, che ti consentono di avere un controllo più preciso e tattile durante le sessioni di gioco intense. Volendo, si possono collegare accessori utilissimi come il gamepad e non solo.

Non manca poi un sistema di raffreddamento avanzato che mantiene le temperature sotto controllo anche durante le sessioni di gioco intense. Sotto la scocca vi è poi una batteria generosa da 4500 mAh che si ricarica in un lampo con la tecnologia da 120W. Con un prezzo di soli 499,00€ su Amazon, questo è un super best buy che ti invitiamo a non lasciarti sfuggire.

