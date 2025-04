Black Mirror 7: il nuovo trailer di Netflix svela titoli e trama di tutti gli episodi

Black Mirror conferma la sua capacità di scavare tra le inquietudini più profonde della moderna società digitale. La settima stagione, che sarà in streaming su Netflix dal 10 aprile, propone sei nuovi episodi che esplorano, con la consueta vena distopica, i risvolti più oscuri della tecnologia.

Tra storie originali ed un atteso sequel, Black Mirror 7 torna ad interrogare lo spettatore su quanto il progresso possa stravolgere l’essere umano.

Black Mirror 7: quali sono e di cosa parlano i nuovi episodi?

La settima stagione di Black Mirror prende il via con Gente Comune, dove un trattamento medico salva la vita della protagonista ma la condanna a un “incubo pubblicitario”: dovrà ascoltare e ripetere spot in continuazione, trasformando la sua esistenza in un grottesco prodotto di marketing. Poi è la volta di Bestia Nera, in cui la neoassunta di un’azienda comincia ad agire in modo sempre più bizzarro, mentre i colleghi fingono di non accorgersene, sollevando domande su conformismo e controllo sociale.

Con Eulogy, Black Mirror 7 sperimenta un’idea visionaria: il protagonista può “entrare” nelle fotografie, rivivendo i ricordi come se fossero realtà. Un’illusione che sfuma i confini tra passato e presente, con conseguenze imprevedibili. Hotel Reverie, invece, omaggia il cinema britannico rielaborandone un classico: qui, l’interazione con le intelligenze artificiali porta la protagonista a confrontarsi con Dorothy, un’entità digitale dai contorni misteriosi.

In Black Mirror 7 non manca poi il gioco come metafora della vita nell’episodio Come un Giocattolo, dove un videogioco con creature artificiali diventa la chiave per risolvere un omicidio. Chiude la stagione USS Callister: Infinity, sequel dell’episodio più celebre della quarta stagione, con un’ambiziosa durata di 88 minuti che lo rende uno dei capitoli più lunghi della serie.

Tra sperimentazione narrativa e critica sociale, Black Mirror 7 promette di mantenere intatta la sua essenza: storie che, pur immerse nella fantascienza (a volte, nemmeno troppo lontana dai giorni nostri), riflettono paure e contraddizioni del nostro tempo. Ancora una volta, ricordiamo che i nuovi episodi di Black Mirror 7 saranno disponibili in streaming su Netflix dal 10 aprile: ormai ci siamo.