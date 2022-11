Black Friday al sicuro da truffe online? Scegli NordVPN

Immagino non vedi l’ora di poter mettere le mani, in senso virtuale, sul prodotto che aspetti da tanto tempo appena inizia il Black Friday. Chissà quante altre cose acquisterai super scontate, felice di risparmiare. Ma cosa succederebbe se durante un tuo acquisto online un cybercriminale riuscisse a clonare i tuoi dati di pagamento? Proteggiti per tempo con NordVPN.

I tuoi risparmi, compresi i tuoi dati personali e la tua privacy sono preziosi e devi averne cura. Online, come nel mondo reale, ci sono tanti, anzi troppi criminali pronti ad approfittare di un tuo errore. Non dargliene occasione sfruttando ciò che la tecnologia ci offre in campo di sicurezza digitale e protezione internet.

Attivando NordVPN navigherai in totale anonimato. In questo modo potrai acquistare online senza preoccupazioni. Nessuna minaccia riuscirà a rubare i tuoi dati perché sarai invisibile. Grazie al tunnel crittografato offerto da questa VPN, carta di credito, dettagli bancari, account di e-commerce e tanto altro sono al sicuro.

Black Friday senza truffe grazie a NordVPN

“Aiutati che il ciel ti aiuta”, recita un antico detto popolare. Effettivamente è proprio così, l’aiuto non arriva mai da solo se anche noi non ci sforziamo. La stessa cosa vale online. Oggi nessuno può più sperare di non finire tra le mani di pericolosi cybercriminali. E così, soprattutto in periodi come il Black Friday, ricco di offerte, occorre attivare una protezione professionale.

NordVPN rende tutti i tuoi dati completamente invisibili. Il tuo indirizzo IP è nascosto e anche la tua posizione. Inoltre, grazie alla funzionalità ThreatProtection sarai al sicuro anche da tracker, malware, annunci pubblicitari fraudolenti e aziende commerciali curiose. La sua app è disponibile per tutti i dispositivi ed è estremamente facile da usare.

Approfitta subito dell’offerta Black Friday dedicata a NordVPN. Ottieni l’abbonamento Standard con 3 mesi gratis a soli 3,69 euro al mese. Grazie a questo sconto del 55% risparmi molto e ti assicuri una delle migliori VPN ad oggi disponibili sul mercato.

