Black Friday SICURO con Blink mini, in casa fa la differenza (-40%)

Mettere in casa una telecamera non è mai stato né così semplice né così economico. Oltre al fatto che con Blink Mini non cadi male, questo prodotto è indispensabile per tenere tutto al sicuro. Comodo e veloce da installare, non te ne fa mancare una.

Approfitta immediatamente dello sconto del Black Friday. Con un ribasso del 40% su Amazon la fai diventare tua a soli 20,99€ senza compromessi. Collegati e aggiungila al carrello.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Blink Mini, la telecamera da mettere in casa per averla sempre al sicuro

Piccola, carina ma soprattutto semplice da montare. Anche tu puoi mettere casa al sicuro con una sola mossa e senza dover chiamare specialisti. Dopotutto Blink Mini è stata creata per questo e ti sorprende con tutto quello che ti può offrire.

Una volta che scegli la posizione e la colleghi alla corrente, hai già fatto. Infatti devi scaricare semplicemente l’applicazione sul tuo smartphone e puoi gestire tutte le impostazioni con un tap. Inutile chiarire che può anche essere gestita mediante dispositivi di Amazon come Echo Show e tutti quelli dotati di display intelligente.

Cos’ha da offrirti? Un obiettivo 1080p per non avere dubbi su cosa tu stia guardando e tre funzioni di cui non fare a meno:

visione notturna per coprire anche le ore buie;

per coprire anche le ore buie; rilevamento di movimento per sapere se qualcuno entra in casa senza consenso;

per sapere se qualcuno entra in casa senza consenso; audio a 2 vie per comunicazioni a distanza.

Che altro potresti volere di più? Collegati immediatamente su Amazon dove puoi acquistare la tua Blink Mini a soli 20,99€ grazie allo sconto del 40% grazie al Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.