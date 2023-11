Black Friday: Dreame manda i prezzi in briciole

Un brand che ha saputo imporsi nel giro di breve tempo sul mercato degli strumenti per la pulizia dei pavimenti, che ha saputo mantenere un ottimo rapporto qualità/prezzo e che ora, in occasione del Black Friday, schiaccia ulteriormente sull’acceleratore. Se i prezzi vanno in briciole, ecco che Dreame ha tutto quel che serve per poterle raccogliere: l’avvicinarsi del Natale mette di fronte alla scadenza che tutti attendono per l’avvio degli acquisti di fine anno ed in questo caso la scelta può essere duplice e differenziata: un robot o un aspiratore?

Dreame, i robot in offerta

Acquistare un robot significa avere un’esigenza precisa: farsi sostituire nelle faccende domestiche. Significa voler delegare alla robotica quegli incarichi ripetitivi, faticosi ed obbligati che ogni ambiente domestico impone: perché pulire il pavimento (spesso più che altro per togliere semplici briciole) quando un robot può farlo al posto nostro, con notevole risparmio di tempo e facilitando la cura della casa ogni singolo giorno?

La vetrina Dreame mette a disposizione in questo segmento due sconti speciali con i quali alzare la cura della propria casa sia in termini quantitativi che qualitativi: quando la fatica vien meno, infatti, perché non fare tutti i giorni quel che con fatica si sarebbe fatto invece soltanto ogni tanto?

Dreamebot L20 Ultra

Scegliere il Dreame L20 Ultra significa puntare fisso l’obiettivo, ossia delegare le pulizie di casa ad uno strumento automatico ed intelligente, che in piena autonomia operativa e programmatica sa mappare il pavimento, riconoscere lo sporco, gestire le superfici, arrivare negli spigoli, operare anche al buio e garantire che la pulizia possa essere terminata in modo rapido ed efficiente. L20 Ultra è il top di gamma della serie e la videocamera di bordo (esatto: può anche riprendere quel che accade in casa in caso di necessità) ci consente di vederlo in azione:

Durante il Black Friday (a partire dal 24 novembre) lo sconto arriva a ben 200€, portando così il prezzo al di sotto della soglia dei 1000€ per mettere a disposizione uno strumento che non è solo un aiuto: è qualcosa che può sostituire del tutto la necessità di pensare alle pulizie di casa. Al punto che basta chiedere ad Alexa di far partire le pulizie, senza nemmeno dover aprire l’app dedicata. Per pigri? No, per chi sa dare un valore al proprio tempo e, considerandolo una risorsa scarsa, preferisce spenderlo al meglio.

Attenzione, l’offerta scade il 30 novembre: è questo il miglior momento dell’anno per alzare l’asticella senza aumentare il budget. A partire da oggi e fino al 27 Novembre, inoltre, è disponibile il bundle L20 Complete comprensivo di accessori, per una maggior cura ed efficienza delle componenti del robot nel tempo.

Dreamebot L10s Ultra

L10s Ultra è una scelta simile alla precedente, ma con un occhio più attento al budget. Il dispositivo perde infatti alcuni piccoli aspetti, ma mantiene qualità ed autonomia operativa, intelligenza nel movimento e nella mappatura, utilità della base di ricarica e qualità dei “mop” rotanti (attivi a ben 180 giri al minuto).

Il prezzo esce dai binari da oggi al 27 novembre: si scende da 899 a 699 euro per questa breve parentesi, identificando così il momento migliore per accedere ad un device di qualità e ad un prezzo oltremodo accessibile. Così facendo ci si mette in casa un aiutante di sicura affidabilità, al quale delegare un lavoro quotidiano che il robot potrà portare a termine senza che sia necessaria alcuna manutenzione continuativa. I moci rotanti puliscono, la testina cilindrica in gomma evita che peli e capelli possano attorcigliarsi, l’aspiratore raccoglie: un lavoro coordinato di grande efficacia che si noterà fin dal primo passaggio.

L10s Ultra, insomma, è una scelta intelligente in ottica di rapporto qualità/prezzo: ha tutto quel che serve, anche uno sconto extra che lo proietta ad un livello di sicura appetibilità.

Dreame, gli aspiratori in offerta

Acquistare un aspiratore significa voler risolvere un problema specifico: intervenire in modo mirato laddove lo sporco è un problema che occorre risolvere in pochi istanti. Possono essere le briciole che cadono dal tavolo dopo un pasto, il residuo della farina dopo aver cucinato o altro ancora: in base a quelle che sono le proprie necessità, sono due le offerte principali a cui poter attingere nei giorni del Black Friday.

Dreame R20

Una scelta di comodo, per chi vuole pulire rapidamente e senza fatica, espletando soprattutto quelle piccole operazioni di tutti i giorni (dopo i pasti o per rimuovere sporco occasionale). Il modello R20 è infatti leggero e versatile, molto comodo da utilizzare grazie alla sua conformazione strutturale ed al fatto che può operare senza l’ausilio di alcun cavo di alimentazione.

Acquistare l’R20 dal 24 al 27 novembre significa spendere poco, accedere al miglior prezzo dell’anno per il device e mettersi in casa qualcosa che è sempre pronto ad entrare in azione: si preme un pulsante ed in pochi istanti la pulizia è completata.

Interessante l’idea di dotare il Dreame R20 di due led blu frontali per illuminare le parti più buie: si tratta di un espediente particolarmente utile per accertarsi di aver pulito a fondo spazi difficili da raggiungere, quali ad esempio le aree sotto il letto o sotto i mobili. Con il prezzo che cade a 299 euro nei giorni di offerta, è questa l’idea perfetta per un regalo di Natale dal quale ricavare immediata utilità.

Dreame H12 Pro

Un rullo umido che raccoglie, un sistema che proietta lo sporco in un serbatoio centrale, una batteria che alimenta lunghe fasi di operatività: è questo il Dreame H12 Pro, qualcosa di ben più avanzato di un normale aspirapolvere. In questo caso, infatti, nel mirino non c’è soltanto la polvere: ci sono i residui solidi, così come uova, latte, yogurt, peli di animali e qualunque altra cosa possa depositarsi sul pavimento.

Basta una passata per lasciare un segno, basta una prova per capire quanto possa essere utile per risolvere situazioni nelle quali servirebbero altrimenti operazioni manuali ben più lunghe e complesse.

Il Dreame H12 Pro vede il suo prezzo precipitare a soli 333 euro fino al 27 novembre, regalando un’occasione unica per quanti vorrebbero in casa un solo dispositivo per più funzioni: è questa la soluzione voluta da Dreame per chi non vuole avere scope, palette e secchielli sparsi per la casa in attesa che succeda l’imprevisto e si debba versare olio di gomito per ripristinare la situazione.

In collaborazione con Dreame