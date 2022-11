Black Friday Amazon in anticipo: 5 smartphone di QUALITÀ a meno di 150€

Smartphone Android di buona qualità a prezzo contenuto su Amazon? Dai un’occhiata alla selezione di 5 modelli a meno di 150€ in occasione dell’anticipo di Black Friday. Si parte da meno di 100€ addirittura e le spedizioni sono rapide e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime.

Il primo modello è Xiaomi Redmi 9A, che prendi a 84,90€ appena. Dotato di ampio display da 6,53″, conta sul processore octa core MediaTek Helio G25, affiancato da 2GB di RAM e 32GB di storage interno. Sistema dual sim dual stand by ed enorme batteria da 5000 mAh. Il classico dispositivo entry level affidabile e bravo a fare tutto.

Il secondo device è il celeberrimo, e super apprezzato, Samsung Galaxy M13 che ti accaparri a 139,90€ invece di 189,90€ nella versione con 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione. Super design elegante, tripla fotocamera posteriore, ampio display ed enorme batteria (da 5000 mAh). Quando cala a questo prezzo, è il dispositivo che consiglio senza remore a chi desidera qualcosa che costi poco e sia di qualità.

Il terzo modello è per chi pretende parecchio dallo smartphone. Motorola Moto G32 lo prendi a 149,90€ invece di 229,90€ solo adesso. Dalla sua, caratteristiche eccellenti come un ampio display con risoluzione FHD+ e un refresh rate che arriva a ben 90Hz per un’esperienza d’uso super fluida. Processore Qualcomm (vanta il celebre Snapdragon 680), 4GB di RAM e – attenzione – ben 128GB di spazio di archiviazione. Sul posteriore, tripla fotocamera Dual Pixel con sensore principale da 50MP. Anche in questo caso, super batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapidissima da 30W. A questo prezzo, è un affare eccezionale.

Xiaomi Redmi 10C ora lo prendi a 119,90€ invece di 140€. Con una spesa di poco superiore ai 100€, ti accaparri un dispositivo con fotocamera principale doppia (e sensore primario da 50MP), batteria da 5000 mAh ed eccellente processore (lo Snapdragon 680) affiancato da 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione.Una buonissima scelta.

Per finire, Realme Marzo 50A Prime non è meno degno degli altri modelli fino a ora elencati. In sconto lo prendi a 128,99€ invece di 169€. Un ampio pannello da 6,6″ con risoluzione FHD+, super batteria da 5000 mAh, tripla fotocamera posteriore (con sensore principale da 50MP) e un design incredibilmente accattivante. Profili eleganti e sottili per un dispositivo che non passa inosservato.

Hai scelto il tuo smartphone di qualità, ma economico, da Amazon? In occasione dell’anticipo di Black Friday, puoi trovare ottimi modelli a meno di 150€. Dovrai però scegliere in fretta perché sono disponibili per poco tempo e con scorte super limitate. Spedizioni veloci e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.