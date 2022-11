Black Friday Amazon: i migliori auricolari Samsung in offerta

Il momento più atteso dell’anno è finalmente arrivo: dalla mezzanotte di oggi parte ufficialmente il Black Friday di Amazon e abbiamo pensato di darti una mano per scegliere quali sono i migliori modelli di auricolari di Samsung in offerta.

Forse non lo sai ma il colosso sudcoreano, oltre a essere il numero uno al mondo per quanto riguarda la vendità di smartphone e dispositivi mobile, è anche ai vertici delle classifiche per quanto riguarda i dispositivi audio come appunto gli auricolari.

Ebbene, in questo articolo andiamo a prendere in considerazione alcuni modelli sperando di aiutarti nella scelta del modello che ti farà innamorare nuovamente dei tuoi artisti preferiti.

Samsung Galaxy Buds Live

Quasi impossibile non partire con le cuffie economiche di Samsung più apprezzate e popolari degli ultimi mesi. Stiamo parlando delle Galaxy Buds Live, un paio di cuffie wireless con un singolarissimo design a fagiolo che ti assicura una incredibile ergonomia e non stanca l’orecchio nemmeno dopo tante ore di ascolto. Montano tre microfoni esterni per captare con precisione il parlato e assicurarti conversazioni telefoniche sempre al top, supportano i controlli touch ed è anche presente la cancellazione attiva del rumore per ridurre al minimo i rumori esterni.

Puoi acquistare le cuffie wireless di Samsung a questo link di Amazon ad appena 61€.

Samsung Galaxy Buds2

Salendo leggermente di prezzo non puoi assolutamente farti scappare il modello Samsung Galaxy Buds2, la nuova generazione di cuffie wireless in-ear ideali per un ascolto sempre bilanciato con un sound caldo e avvolgente. Leggere, ergonomiche e con una buona autonomia, le cuffie del colosso sudcoreano sono impermeabili (certificazione IPX2), ti garantiscono ore e ore di ascolto con il case di ricarica rapida e integrano la cancellazione attiva del rumore.

Puoi acquistare le cuffie wireless di Samsung a questo link di Amazon ad appena 65€.

Samsung Galaxy Buds Pro

Superando la soglia psicologica dei 100€ e spingendoci quindi all’interno della categoria degli auricolari Samsung con una marcia in più per quanto riguarda l’attenzione al sound, le cuffie Samsung Galaxy Buds Pro hanno scalato le classifiche di mezzo mondo grazie alla incredibile qualità audio e al suono ambientale. Impermeabili, leggere, comode da indossare e con la cancellazione attiva del rumore, le cuffie del colosso hi-tech premiano l’ascolto di qualsiasi genere e sono anche eccellenti nelle telefonate con la tecnologia Voice Pick Up Unit.

Puoi acquistare le cuffie wireless di Samsung a questo link di Amazon ad appena 145€.

Samsung Galaxy Buds2 Pro

Entrando di diritto all’interno della categoria di cuffie wireless con audio professionale e quindi indirizzate a chi è alla ricerca di un’esperienza di un certo tipo, le cuffie Samsung Galaxy Buds2 Pro sono spesso indicate come quelle con il miglior rapporto qualità/prezzo considerando la cifra importante a cui è possibile acquistarle – anche considerando lo sconto del 33%. Il design resta di altissimo livello, trova ancora posto la cancellazione attiva del rumore e anche una buona autonomia; ciò che cambia è una migliore attenzione all’equalizzazione per un sound ricco e sempre appagante.

Puoi acquistare gli auricolari Samsung a questo link di Amazon ad appena 152€.

