Black Friday 2023: i migliori auricolari in offerta

Hai deciso di aspettare il Black Friday 2023 per acquistare degli auricolari wireless a buon prezzo? Allora hai fatto la scelta più saggia e ora vediamo i 5 migliori modelli che abbiamo selezionato. Come noterai ce ne sono di tutti i tipi e per tutte le tasche, devi solo scegliere qual è quello più adatto a te.

Black Friday 2023: i 5 migliori auricolari wireless

Sicuramente se vuoi spendere il meno possibile devi avere i Soundcore P20i. Sono dotati di resistenza all’acqua (IPX5), hanno una connessione molto stabile e godono di ben 30 ore di autonomia completa. Li puoi avere a soli 19,99 euro.

Non potevano mancare questi firmati Philips che hanno secondo noi un rapporto qualità prezzo eccezionale. Sono comodissimi e godono di un audio eccellente sia per ascoltare musica che per fare chiamate. Acquistali a soli 28,99 euro.

Il terzo modello che vogliamo segnalarti è SoundPEATS Air3, molto elegante e dal design minimal. Sono dotati della cancellazione del rumore, hanno pratici controlli su ogni auricolare e driver da 14,2 mm che offrono un suono eccezionale. Mettili nel tuo carrello a soli 39,99 euro.

Alzando un po’ l’asticella e quindi anche il prezzo, se hai un budget leggermente più alto puoi avere i bellissimi Jabra Elite 3 Active a soli 49 euro. Sono piccolissimi e quindi una volta che li hai infilati nelle orecchie nemmeno li vedi. Perfetti per lo sport e, con i loro 4 microfoni, le chiamate saranno sempre al top.

Più o meno alla stessa cifra puoi avere anche gli Opo Enco Free2i con grandissima autonomia, ben 30 ore totali. Possono ridurre il rumore ambientale fino a 42 dB e hanno una latenza zero. Falli tuoi a soli 49,99 euro.

Fai la tua mossa e portati a casa delle cuffiette Bluetooth a pochissimo approfittando degli sconti del Black Friday 2023. Ti ricordiamo anche che se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.