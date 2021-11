Black Friday 2021 su Amazon: 3 smartwatch a meno di 25€

Il momento è perfetto, grazie all'anticipo di Black Friday 2021 su Amazon, per comprare uno smartwatch nuovo spendendo pochissimo. I tre modelli che ho selezionato sono tutti completi e costano meno di 25€. Inoltre, godono tutti di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Black Friday 2021 su Amazon: 3 smartwatch a gran prezzo

Non modelli top di gamma, naturalmente. Dispositivi che però sono belli esteticamente, oltre che completi e perfetti come assistenti smart da polso per il quotidiano e non solo.

Il primo ha un ampio display da 1,69″, è ricco di funzionalità e la cosa assurda è che lo prendi a 19,99€ invece di 37,99€. Dotato di gestore delle notifiche (incluse chiamate in arrivo, promemoria, SMS, social e avvisi di vario genere) supporta tutte le feature di un activity tracker e anche di più. Infatti, puoi scegliere fra ben 24 modalità di allenamento per tenere traccia delle tue sessioni di sport. Per finire, è anche un alleato per la salute, pronto a monitorare costantemente il battito cardiaco e anche la qualità del riposto notturno.

Spunta il coupon in pagina per averlo a 19,99€ invece di 37,99€.

Il secondo modello, altrettanto completo, lo porti a casa a 22,99€. Dotato di un display da 1,4″, anch'esso gestisce alla perfezione le notifiche dello smartphone dal polso. Quanto al cuore da activity tracker, le attività tracciata sono 8. Tuttavia, è più completo sotto i punto di vista della salute. Dalle recensioni si evince che è in grado – oltre a misurare il battito cardiaco – anche di controllare la pressione sanguigna e la quantità di ossigeno nel sangue. Naturalmente, valuta anche la qualità del riposo notturno.

Spunta il coupon in pagina per portarlo a casa a 22,99€ invece di 29,99€.

Il terzo smartwatch puoi prenderlo a 23,50€ invece di 35,99€ ed è forse quello più attento all'estetica. Ad esempio, il display a colori è protetto da un vetro 3D, che ne impreziosisce il design. Oltre alla gestione delle notifiche, support anche lui 8 modalità di allenamento ed è perfetto per tenere sotto controllo la salute. Oltre al battito cardiaco e alla qualità del riposo notturno, puoi verificare la quantità di ossigeno nel sangue e la pressione sanguigna.

Spunta il coupon in pagina per averlo a 23,50€ invece di 29,99€.

Visto? Tre interessanti smartwatch, tutti a meno di 25€ grazie all'anticipo di Black Friday 2021 su Amazon. Ricorda: se sei utente Prime, su ogni modello godi di spedizioni rapide e gratis.