Black Friday 2021, Amazon: 5 smartphone validi a meno di 100€

La settimana del Black Friday 2021 su Amazon è iniziata ed è tempo di fare shopping: il momento è perfetto per comprare un nuovo smartphone, anche se il budget è limitato. C'è qualcosa che realmente ha senso comprare a meno di 100€? La risposta è affermativa, anche se quesa fascia di prezzo è un campo minato: i fermacarte sono dietro l'angolo.

Scendendo a compromessi con le proprie esigenze però, qualche affare è possibile farlo. La mia top 5 del momento è quella che ti racconterò a breve.

Black Friday 2021 su Amazon: i migliori smartphone a meno di 100€

Un device in quest fascia di prezzo solitamente si sceglie per specifiche ragioni. Lo desidera chi con il dispositivo compie poche azioni e non pesanti, chi ha bisogno di un muletto come secondo terminale, chi deve darlo in mano a un bambino o – ancora – chi lo sceglie per un anziano. Se stai cercando uno smartphone per utenti di una certa età, ti risparmio la fatica di leggere: il device da comprare è il numero 5 di questa classifica. Diversamente, ecco l'intera top 5:

Nokia C20 a 84,90€ invece di 109,99€: un device di qualità, esteticamente elegante, che non delude sotto il punto di vista delle prestazioni perché combina un discreto quantitativo di RAM e ROM (2/32GB affiancati a processore octa core) alla presenza del super leggero sistema operativo Android 11 GO; in questo modo, non rischierai rallentamenti dopo pochissimo tempo che lo stai usando; la mia scelta preferita; TCL 205 a 99,99€: dopo il primo modello, validissimo è questo dispositivo di TCL, che ha anche qualche chicca in più: la fotocamera è doppia e la batteria arriva a ben 4000 mAh, un battery phone quindi; Anche per lui, prestazioni assicurate da Android 11 GO;

Alcatel 1SE Lite Edition 2021 a 99,90€: un dispositivo più compatto, anche se di poco, degli altri; un device che non opta per la versione GO del sistema operativo Android, ma comunque – anche leggendo le recensioni – nell'uso quotidiano non crea alcun problema; presente una batteria da 4000 mAh e anche un lettore d'impronte digitali;

Realme C21 a 105,90€: lo so, avevo detto meno di 100€, ma per 5€ circa in più, si porta a casa uno smartphone con tre fotocamere, 3GB di RAM e una batteria da 5000 Mah, insomma è quello meglio equipaggiato di tutta questa lista; un piccolissimo sforzo economico, vale certamente la pena;

Brondi Amico Smartphone S a 99,99€ invece di 149,99€: te l'avevo anticipato, questa è la soluzione ideale per gli anziani; il suo punto di forza principale è l'incredibile facilità d'uso, possibile grazie a un'interfaccia utente pensata proprio per questo target: icone e tasti enormi, pulsante SOS e possibilità (da parte di un figlio o di chiunque ne abbia titolo) di controllare da remoto il dispositivo; naturalmente, non mancano tutte le funzionalità richieste a uno smartphone.



Come vedi, non è impossibile trovare uno smartphone affidabile a meno di 100€ (o intorno alla cifra, comunque), è soltanto fondamentale stare ben attenti a cosa si sceglie. Il Black Friday 2021 permette grandi piccoli affari su Amazon e – se non sei convinto della fascia di prezzo – a meno di 200€ puoi trovare dispositivi incredibilmente validi: dai un'occhiata alla mia selezione.