Black Days Plenitude: 60 euro di sconto per 12 mesi

Grazie ai Black Days di Plenitude è possibile ottenere un risparmio in bolletta di 60 euro. Questo bonus viene riconosciuto mensilmente per 12 mesi richiedendo l’attivazione di Fixa Time o TrendCasa Luce e Gas. Dunque, viene dilazionato a 5 euro al mese per un anno.

Vediamo cosa comprendono le due proposte valide fino alla giornata di domani e solo ONLINE. Ricorda inoltre che Eni Plenitude propone anche delle apposite alternative se devi ancora passare al Mercato Libero.

Black Days Plenitude: ecco come risparmiare

La prima offerta che analizzeremo prende il nome di Fixa Time e offre Luce e Gas a prezzo bloccato per 12 mesi. Inoltre, è previsto un’ulteriore riduzione del 5% attivando la domiciliazione delle bollette.

Al netto di questo sconto, il prezzo della Luce è di 0,1829 €/kWh, mentre, il Gas è di 0,6650 €/Smc. Oltre al prezzo della materia prima bloccato c’è da considerare quello relativo alla commercializzazione ed alla vendita della materia di 24 euro totali.

La seconda alternativa ha il prezzo indicizzato ed un piccolo contributo al consumo richiesto ogni mese. Questo spread aggiuntivo è pari a 0,0231 €/kWh per la Luce e di 0,1000 euro/Smc per il Gas.

Il costo di commercializzazione e vendita è identico a quello che troviamo nella Fixa Time.

Costi ed altro

L’offerta dei Flash Days che sconta la Luce di 60 euro è disponibile SOLO ONLINE entro il 28 Novembre 2023. Grazie al Mercato Libero dell’Energia non ci sono vincoli in caso di cambio fornitore.

Puoi dunque considerare queste due proposte anche se provieni dal Mercato Tutelato e stai cercando delle soluzioni per evitare di pagare prezzi folli dato che il Maggior Tutela è in chiusura.

