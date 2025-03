BITICINO salva la scrivania con questa multipresa 5in1: comodissima

Perché rinunciare alla comodità direttamente sulla tua scrivania quando puoi avere una multipresa come questa offerta da BITICINO a disposizione? La metti direttamente sul tuo piano di lavoro e non ti preoccupi più dei fili che penzolano o finiscono sotto le ruote della sedia. Comodissima e pratica con ben 5 entrate e anche funzioni di sicurezza. A soli 19,99€ su Amazon con uno sconto del 23% offerto dalla festa delle Offerte di Primavera è imperdibile. Collegati e aggiungila al tuo carrello.

Multipresa BITICINO 5 in 1 con un sistema senza compromessi

Le multiprese sono dei prodotti essenziali in casa anche perché se ci fosse una presa per ogni prodotto elettronico che usiamo, probabilmente non avremmo posto sui muri per appendere quadri e quant’altro. C’è però un fattore che arreca sempre danno ossia che creano un po’ di disordine e alcune volte i cavi che sono in dotazione non sono neanche così lunghi da permetterti una comodità superiore. Menomale che c’è BITICINO che con questo modello da scrivania risolve ogni dramma. Non solo è piccola e occupa poco spazio ma ha anche un cavo lungo 2 metri e un’entrata per ogni dispositivo.

La multipresa in questione, infatti, è piccola e perfetta per lampade, caricatori e quant’altro. In particolare ti offre 5 entrate che si suddividono in 2 prese USB tra cui una di Tipo C, 1 polivalente Schuko e 2 bipasso. Non hai bisogno di alcun adattatore e puoi connettere anche i tuoi dispositivi tech per la ricarica senza occupare le prese tradizionali e averle sempre libere. C’è un interruttore con cui spegnere e accendere e un sistema di sicurezza che evita problemi legati ai cortocircuiti, sovraccarico, surriscaldamenti e anche dal tocco accidentale dei bambini.

A soli 19,99€ su Amazon, la multipresa di BITICINO è quella giusta da mettere sulla scrivania ma anche un po’ ovunque. Collegati ora in pagina dove con lo sconto del 23% la acquisti con un solo click.