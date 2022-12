Bitdefender Total Security a 25€ è un SOGNO per la privacy

Hai capito bene, Bitdefender Total Security oggi ti costa solo 25 euro. Si tratta di un’occasione unica, ancora disponibile grazie al recente Black Friday. Potrai proteggere le principali piattaforme a questo prezzo decisamente conveniente per tutto quello che ha da offrirti.

La proposta di difesa è completa e professionale. Questo antivirus ha una protezione in tempo reale molto efficace e particolarmente apprezzata dagli esperti in cybersecurity. Il vantaggio però è che la sua applicazione include anche altre funzionalità molto utili e comode.

Ad esempio, una delle piaghe più diffuse in questo periodo, visto anche gli acquisti online per i regali di Natale, sono gli attacchi Phishing e Smishing. Non dovrai più preoccuparti di email o SMS contenenti link di dubbia provenienza. Avrai attiva una difesa specifica contro queste minacce.

Qualora dovessi cadere nella trappola Bitdefender Total Security bloccherà tempestivamente il collegamento impedendoti di visitare il sito. Segnalandolo come potenziale pagina fraudolenta, passerà a te la scelta di continuare o di interrompere la navigazione.

Bitdefender Total Security: protezione antivirus definitiva e completa

Ovviamente un antivirus non deve essere scelto solo per il prezzo invitante. Risparmiare è giusto, ma occorre attivare l’offerta furba che include risparmio e difesa professionale. Se non vuoi scendere a compromessi Bitdefender Total Security a soli 25 euro, anziché 84,99 euro, è la soluzione giusta.

Lato privacy non gli manca nulla. Attivandolo sui tuoi dispositivi ottieni una protezione completa che include firewall, webcam e microfoni. In aggiunta, se hai figli, puoi anche attivare il controllo genitori su tutti i dispositivi protetti. Da questo antivirus riceverai le informazioni essenziali senza assillarti continuamente con richieste di autorizzazioni.

Le scansioni giornaliere ti assicurano il massimo della protezione. Inoltre, ogni app e software installati vengono controllati prima di permetterti l’avvio. In questo modo avrai il massimo della protezione anche contro le app infette che spesso riescono ad aggirare indisturbate i sistemi di sicurezza degli store ufficiali finendo su Play Store e App Store.

Approfitta subito di questo sconto prima che finisca. Attiva Bitdefender Total Security sui tuoi dispositivi a soli 25 euro. La licenza è valida per un anno e fino a 5 dispositivi simultaneamente. La sua app, disponibile per tutti i sistemi operativi, non rallenterà né disturberà le altre applicazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.