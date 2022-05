Con Bitdefender proteggi fino a 15 dispositivi a soli 44€ per un anno

Bitdefender, leader di innovazione nella sicurezza informatica da 20 anni, propone un’offerta eccezionale per chiunque si abboni al piano Family Pack. Per un tempo limitato, infatti, l’abbonamento che ti permette di proteggere fino a ben 15 dispositivi per casa può essere tuo a soli 44,99€, grazie ad uno sconto del 58% applicato al prezzo di listino.

Se preferisci puoi optare anche per piani più lunghi, da 2 o 3 anni, per i quali è stata applicata la stessa scontistica. Un’offerta eccezionale che ti offre una protezione a 360 gradi e persino una VPN dedicata.

Bitdefender Family Pack: il pacchetto tutto completo a soli 44€

Il Family Pack di Bitdefender è una soluzione pensata per tutta la famiglia e che apporta grandi cambiamenti al modo in cui le minacce online vengono rilevate e respinte. Compatibile con dispositivi Windows, macOS, iOS e Android, offre un livello di protezione adattabile e basato sulla rete che impedisce lo sfruttamento delle vulnerabilità nel sistema e rileva e blocca in tempo reale i tentativi di attacco.

Qualsiasi tentativo botnet di compromettere il sistema viene tempestivamente bloccato, impedendo l’invio di informazioni sensibili in moduli non crittografati. A seconda del dispositivo che intendi proteggere, potrai contare su:

Protezione multilivello di Bitdifender che difende i tuoi dispositivi da tutte le minacce online nuove ed esistenti

di Bitdifender che difende i tuoi dispositivi da tutte le minacce online nuove ed esistenti Un software di sicurezza reattivo ed efficace che al contempo non compromette le prestazioni di sistema

Cura della privacy online e delle tue informazioni personali grazie anche al supporto di una VPN personalizzata, che include fino a 200 MB di traffico giornaliero cifrato per i tuoi device Windows, Android, macOS e iOS.

Tra le altre cose, grazie al Family Pack ottieni anche una protezione per un massimo di 15 dispositivi per abitazione, ottimizzazione dedicata per ogni device, funzionalità di parent control, sicurezza garantita contro malware, spyware, adware e da ransomware multilivello.

Ti consigliamo dunque di approfittare di questa incredibile offerta che ti permette di abbonarti per un anno alla proposta di Bitdefender Family Pack a soli 44,99€. Se preferisci, puoi scegliere anche delle opzioni pluriennali. In ogni caso, avrai sempre 30 giorni di garanzia soddisfatto o rimborsato.