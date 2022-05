Bitdefender GravityZone: risparmia più di 200€ sulla sicurezza endpoint

Bitdefender GravityZone Business Security Premium è il pacchetto per la sicurezza endpoint perfetto per la tua azienda. Grazie ad uno sconto eccezionale e a tempo limitato del 30% puoi risparmiare più di 200€ sull’abbonamento annuale per 10 dispositivi.

Il prezzo varia a seconda del numero di device che intendi proteggere: partendo da 5 puoi arrivare fino a 100, ricevendo comunque sempre l’offerta del 30% sul prezzo di listino. Praticamente, all’aumentare dei dispositivi, crescerà anche il tuo risparmio. Con 10 dispositivi, inoltre, potrai proteggere anche fino a 4 server e 15 mailbox.

Bitdefender GravityZone Business Security Premium: come funziona la protezione endpoint per la tua azienda

Bitdefender GravityZone Business Security Premium è stato progettato per permetterti di proteggere la tua azienda da sofisticati attacchi informatici come minacce persistenti avanzate (APT) e ransomware: il tutto grazie ad oltre 30 livelli di tecnologie di sicurezza basate sull’apprendimento automatico.

Il sistema è facilmente gestibile da un’unica console, per una soluzione che copre veramente tutto: endpoint, email fisiche, virtuali, mobile e basati sul cloud. Tra le caratteristiche principali del programma troverai:

Analisi del rischio integrata : analizza continuamente i rischi degli endpoint e assegna priorità alle configurazioni errate per abilitare azioni automatiche volte a porre rimedio alle vulnerabilità.

: analizza continuamente i rischi degli endpoint e assegna priorità alle configurazioni errate per abilitare azioni automatiche volte a porre rimedio alle vulnerabilità. Prevenzione e mitigazione del ransomware

Analisi del rischio umano

Difesa a strati

Analisi forense degli attacchi end-to-end

Difesa dagli attacchi di rete

Grazie a tecnologie di protezione avanzate, come HyperDetect, sarai in grado di rilevare attacchi e attività sospette già nella fase di pre-esecuzione. Inoltre, con il machine learning il sistema sarà sempre in grado di prevedere e bloccare gli attacchi avanzati, oltre ad analizzare il comportamento umano al fine di offrire i migliori suggerimenti per proteggere la propria aziende.

Grazie ad un’interfaccia semplice e immediata, che include tutto quello che serve in un’unica console, con Bitdefender GravityZone Business Security Premium non dovrai più preoccuparti della sicurezza informatica della tua organizzazione: grazie ad uno sconto del 30% applicabile sull’offerta adatta alle tue esigenze, avrai anche modo di risparmiare parecchio sull’acquisto di una licenza.

