Bimar: ventilatore SMART a 29€, batteria integrata e Alexa (Amazon)

Questo ventilatore smart di Bimar è un vero e proprio spettacolo. Compatto e di design, questo dispositivo è perfetto da usare ovunque perché dotato di batteria integrata ricaricabile. Fra le sue peculiarità, anche la possibilità di gestirlo usando lo smartphone oppure gli assistenti vocali Alexa e Google. Un prodotto di un eccellente brand, che a questo prezzo è un vero e proprio affare. Infatti, adesso da Amazon puoi portarlo a casa a 29,99€ appena e le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Bimar: eccezionale ventilatore smart a prezzo ridicolo

Un prodotto super versatile, che in questo periodo non potrebbe tornare più utile. Non solo consuma pochissima energia, ma puoi usarlo praticamente ovunque perché è dotato di batteria integrata. Scegli fra 4 modalità quella che preferisci, in base alle diverse intensità.

Collegalo in WiFi a Internet e gestiscine ogni aspetto tramite l’applicazione per Android e iOS. Programmalo, cambia intensità, accendilo oppure spegnilo. Ancora, puoi abbinarlo al tuo smart speaker Alexa e Google e comandarne accensione e spegnimento tramite la voce.

Insomma, un ventilatore smart di design – quello di Bimar – che non potrebbe essere più interessante e completo. Addirittura, sfruttando la batteria integrata, puoi usarlo come sistema di powerbank per ricaricare i tuoi dispositivi. Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon e portalo a casa a 29,99€ appena. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.