Bilancia Xiaomi super SMART a soli 9,99€: un REGALO

Immagina di avere a casa un dispositivo che appena ci sali sopra ti fornisce 13 parametri in appena un minuto di tempo. Fantascienza? Assolutamente no, per realizzare questa idea ti basta acquistare una semplice bilancia smart Xiaomi che, rullo di tamburi, grazie ai Cyber eDays di eBay costa veramente una sciocchezza. Infatti con appena 9,99€ te la porti a casa risparmiando esattamente 40 euro sul prezzo di listino. Che fai, non ne approfitti?

Le spedizioni sono ovviamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Xiaomi: la sua bilancia smart incanta tutte le persone

Sapere cosa va bene e cosa non quadra nel tuo corpo è essenziale. Salire sulla bilancia ogni giorno per vedere quanto pesi è estremamente tossico anche perché quel piccolo numero che vedi non ha nulla a che fare con l'esclusivo ammontare della massa grassa nel corpo. Per fartelo capire ma soprattutto per aiutarti ad essere in sintonia con il tuo corpo, Xiaomi ha inventato una bilancia smart unica nel suo genere.

La colleghi allo smartphone con l'applicazione e fin da subito crei praticamente un diario di bordo. Non solo registri tutto ciò che viene misurato, ma la potete utilizzare tutti in casa visto che supporta fino a 16 profili differenti

Gli indicatori che vengono rilevati sono 13 e tra questi sono presenti:

la massa muscolare;

la massa ossea;

il metabolismo basale;

i livelli di acqua nel corpo;

il peso ideale;

il grasso viscerale;

il BMI.

Ps: se vuoi cambi la modalità e la utilizzi anche come bilancia pesa pacchi o per la casa!

Come puoi intendere, questo prodotto è un vero gioiello soprattutto per il suo prezzo in offerta. Ti rammento che su eBay lo fai tuo con soli 9,99€ grazie agli eDays. In più le spedizioni avvengono in pochissimi giorni, finanche due in base alla tua posizione.