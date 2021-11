Bilancia smart: 5 modelli a meno di 15€ per il Black Friday Amazon

Che tu voglia comprarla per te oppure per regalarla, scegliere una bilancia smart al Black Friday Amazon è certamente la decisione più sensata. Approfittando degli sconti, puoi portare a casa a meno di 15€ dei modelli intelligenti di tutto rispetto. Ne ho selezionati 5 e godono tutti di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Bilancia smart economica: quale comprare al Black Friday Amazon

Una bilancia smart per un sacco di motivi: per controllare il peso, innanzitutto, ma non solo. I dispositivi con un cuore tech invogliano a salirci, anche solo per il gusto di scaricare i dati all'interno dell'applicazione, tenendo traccia dei parametri più disparati. Per questo una versione intelligente funziona più di una normale: ci motiva a essere più costanti. Quale modello scegliere che non costi una fortuna? Eccone 5, tutti attualmente a meno di 15€, da non sottovalutare:

Maxcio: modello Bluetooth con app per Android e iOS; tiene traccia di 13 indici e non solo del peso, possibilità di usare 20 account utente diversi, ora a 13,99€ (colore bianco);

Roffie Home: un modello super elegante esteticamente, anche lui dotato di Bluetooth e supporto app per iOS e Android; oltre al peso misura anche: BMI, grasso corporeo, massa muscolare, ritenzione idrica, grasso viscerale, ossatura e metabolismo; spunta il coupon in pagina per averla a 13,59€.

Healthfun: un modello super sobrio esteticamente (total black), con display LED retroillumiato e collegamento allo smartphone attraverso Bluetooth e applicazione; registra il peso di 24 utenti diversi e misura il BMI; spunta il coupon in pagina per averla a 14€ circa.

Sinocare: bilancia impedenziometrica con misurazione totale di 13 indici diversi; supporto smart attraverso Bluetooth e applicazione, colore bianco; la prendi a 12€;

Ktodd: modello più elegante, peso massimo 180KG, 13 indici misurabili e connessione Bluetooth allo smartphone; applicazione per Android e iOS; ora la prendi a 12,79€.

Come vedi, in questa fascia di prezzo, sono tutti modelli abbastanza simili. L'ideale per tenere sotto controllo altri parametri al di fuori del mero peso corporeo. Li ho selezionati non solo per prezzo offerta, ma anche tenendo conto delle recensioni dei clienti che le hanno provate direttamente: la media è superiore alle 4 stelle. Non ti resta che decidere quale bilancia smart preferisci e approfittare degli sconti del Black Friday Amazon. Attenzione: se cliccando su un link il prezzo non corrisponde, allora l'offerta è già terminata.