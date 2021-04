Un’eccezionale bici elettrica smart per uso indoor in super offerta su Gogobest grazie al nostro codice sconto. L’ottima Yesoul S3 arriverà a casa tua con spedizioni rapide e gratis da magazzino europeo.

Yesoul S3: bike indoor in super offerta su Gogobest

Una bici smart molto interessante sotto il punto di vista estetico, costruita con eccellenti materiali. Ottima per tenersi in forma, è anche un valido alleato per fare attività fisica al fine di perdere peso in salute.

Grazie al suo sistema magnetico, questa bike elettrica ti permetterà di allenarti al meglio sfruttando un sistema efficace, silenzioso e super scorrevole. Una qualità ben superiore al classico sistema a frizione, che ti garantirà anche una prolungata durata nel tempo del tuo attrezzo sportivo.

Come anticipato, questa specialissima bike ha un cuore super smart. Infatti, grazie all’applicazione per Android e iOS, ti basterà collegare in Bluetooth la bici allo smartphone o al tablet, per poter registrare i dati dell’allenamento. Inoltre, non manca un comodo supporto sulla parte alta del manubrio, dove potrai sistemare il tuo dispositivo durante i workout: se lo desideri, ad esempio, potrai guardare video, film e serie TV, rendendo l’allenamento più semplice e divertente.

Insomma Yesoul S3 è un gioiellino per gli amanti del fitness e per chi vuole iniziare ad allenarsi in modo smart ed efficace. Come anticipato, grazie al nostro codice sconto, porti a casa questa bike elettrica smart a 445,49€ invece di 489,60€. Tutto quello che devi fare è inserire il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applicare il codice sconto “V5SJ0SMTK9J6”.

Le spedizioni sono assolutamente super rapide e gratuite, garantite da Gogobest, che assicura spedizione da magazzino europeo.

Ovviamente, si tratta di un’offerta limitata: il codice sconto che ti abbiamo segnalato funzionerà solo per un certo numero di acquisti e poi non sarà più applicabile. Quindi, se la bike elettrica smart Yesoul S3 ti interessa, sii rapido!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

