Bici Elettrica Pieghevole: PREZZO SHOCK con 150€ di SCONTO

Grazie a BuyBestGear oggi puoi aggiudicarti una fantastica bici elettrica pieghevole a prezzo shock. Cosa stai aspettando? Acquistala subito con 150 euro di sconto! Ti sta aspettando a questo link. Un’occasione unica per la tua mobilità in città. Grazie a questo modello eviti il traffico e puoi muoverti in maniera ibrida.

Infatti, non solo puoi spostasti in bici, ma la puoi anche portare sui mezzi di trasporto pubblici essendo pieghevole. In questo modo riduci lo spazio, ottimizzi i tempi e preservi l’ambiente. Vakole VT4 è una bicicletta di altissima qualità, da avere assolutamente per prestazioni e garanzia.

Bici Elettrica Pieghevole Vakole VT4: da avere assolutamente

Sono davvero tantissime le e-bike in commercio, ma solamente poche assicurano qualità, prestazioni e comfort. Tra queste trovi la Bici Elettrica Pieghevole Vakole VT4, oggi con 150 euro di sconto. Si tratta di un’ottima occasione per prezzo competitivo e qualità costruttiva.

Il motore brushless da 250W è leggero e compatto. Garantendo una buona potenza, raggiunge una velocità massima di 25 km/h. Una vera chicca che regala prestazioni interessante e un basso consumo energetico per muoverti in totale libertà. Ma non è tutto.

Infatti, nel telaio troviamo una batteria da 36 V e 13 Ah con chiave di bloccaggio. Sfoderabile, è facile da rimuovere e portare a casa per ricaricarla comodamente. La sua ottima autonomia assicura fino a 75 km di percorrenza con una singola carica. Acquista subito Vakole VT4 con 150 euro di sconto.