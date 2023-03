Bici elettrica perfetta per la città a prezzo SBALORDITIVO su Amazon (699€)

Una bici elettrica per muoversi liberamente in città, lasciando la macchina a casa. Non dovrai dare di matto per trovare un parcheggio, rispetterai l’ambiente e risparmierai un sacco in carburante. Un modello spettacolare, quello in promozione su Amazon. L’eccezionale E-Moon dei F.lli Schiano è una bicicletta versatile, perfetta per gli spostamenti urbani.

Con la pedalata assistita, riduci al minimo la fatica: ogni spostamento si trasformerà in una divertente passeggiata, grazie a lei. Approfittando dell’ottimo prezzo del momento, puoi portarla a casa a 699€ appena con spedizioni velocissime e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, si tratta di una promozione a tempo super limitata.

Un elegante telaio in alluminio, robusto, ma leggero. Trovare il massimo comfort alla guida non sarà difficile, grazie a sellino “Selle Royal” e manubrio regolabili. Fa parte della dotazione anche una serie di accessori composta da campanello, luci LED di sicurezza, cavalletto centrale, parafanghi e paracatena.

Parti e lascia che ad assisterti nella pedalata ci sia il motore da 250W, che – insieme alla batteria da 468Wh – ti garantisce fino a 100KM di strada con una sola ricarica. A disposizione hai 5 livelli di assistenza e un praticissimo cambio Shimano a 7 rapporti. Arriva senza problemi fino a 25KM/h e non preoccuparti della sicurezza: puoi fare affidamento sui freni V-Brake per fermarti in un attimo, ogni volta che ce n’è bisogno.

Insomma, una bici elettrica di qualità, che vanta un’ottima scheda tecnica e dotata di tutti gli accessori necessari per iniziare subito a usarla. Il tuo nuovo gioiellino arriva a casa quasi completamente assemblato, basterà un attimo perché sia pronta all’uso. Approfitta dell’eccezionale prezzo Amazon del momento e portala casa a 699€ appena con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii velocissimo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibile in sconto è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.