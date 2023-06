Bici elettrica che PASSIONE: prezzi FOLLI sui migliori modelli da GeekMall

Con l’arrivo della bella stagione, muoversi utilizzando una bici elettrica può essere la soluzione migliore per lasciare la macchina a casa, ma non solo. Infatti, ogni spostamento, anche il più piccolo, diventa un momento di divertimento. Scegliere un buon modello, anzi il migliore, continuando a strizzare l’occhio al prezzo, in questo momento è possibile: tutto merito delle promozioni a tempo di GeekMall, che ti permettono di risparmiare un sacco sugli eccezionali prodotti di Eleglide.

Sfruttando i codici segreti che ti mostrerò, potrai risparmiare un sacco e ricevere la tua bicicletta in pochissimi giorni, con spedizioni gratis e direttamente da magazzino europeo. Abbiamo selezionato per te le 3 migliori soluzioni, praticamente per tutte le tasche. Dai un’occhiata e completa rapidamente il tuo ordine: si tratta di offerte a tempo limitato. Scegli PayPal e paga in 3 rate a tasso zero: super conveniente, zero stress!

ELEGLIDE M1: migliore equilibrio fra qualità e prezzo

ELEGLIDE M1 è il modello che mette insieme al meglio qualità e prezzo, soprattutto con questo sconto. Perfetta per spostarsi in città, offre il meglio di sé anche durante una passeggiata su strade sterrate. Merito delle eccellenti gomme, della sospensione idraulica anteriore e non solo. Il potente motore garantisce fino a 25km/h di velocità mentre la super batteria ti permette di arrivare a coprire fino a 65km con una sola ricarica. Ben 5 velocità fra le quali scegliere e 3 modalità di guida, il tutto accompagnato da un cambio Shimano a 21 rapporti. Freni a disco anteriori e posteriori, insieme a un sistema di illuminazione completo, garantiscono una guida sicura e super divertente.bellissimo il design, eccezionale la costruzione.

Risparmia adesso 165€ sul prezzo pieno e portala a casa a 584,99€: mettila nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “2CDGTMEP”.

ELEGLIDE M1 Plus: il top che bada al prezzo

ELEGLIDE M1 Plus è l’edizione ancora più potente del modello base. Molto simile all’edizione standard, vanta alcune differenze che giustificano il prezzo leggermente più alto. Ad esempio, la batteria è molto più ampia e ti permette di coprire fino a 100KM di strada (in modalità “pedalata assistita”) con una sola ricarica. Ancora, a differenza dell’edizione base è dotata di computer di bordo digitale, super dettagliato: avrai sempre tutto sotto controllo.

Se necessiti di percorrere molta più strada, è lei quella da scegliere. Risparmia adesso ben 180€ sul prezzo pieno a portala a casa a 719€: mettila nel carrello e – prima di completare il tuo ordine – inserisci il codice “4BFLW1VD5”.

ELEGLIDE T1 STEP-THRU: il top di gamma assoluto

Se desideri il modello top di gamma, allora ELEGLIDE T1 STEP-THRU è quello che fa per te. Design elegante, prestazioni spettacolari grazie al motore brushless da 250W con coppia da 50NM. Fino a 100KM di strada in modalità pedalata assistita, sospensione idraulica con blocco (che puoi quindi attivare e disattivare in base al tipo di percorso) e non solo. Oltre al comodissimo computer di bordo, hai anche un manubri regolabile in base alla tua postura: la guida non potrebbe essere più confortevole. Completano la scheda tecnica i freni a disco anteriori e posteriori, l’illuminazione anteriore e posteriore, il completo computer di bordo e il portapacchi posteriore: la soluzione ideale anche per chi decide di affrontare piccoli e grandi viaggi con la propria bicicletta!

Risparmia adesso 130€ e prendila a 919,19€: mettila nel carrello e – prima di completare il tuo ordine – applica il codice “S8DCDYPM”.

Bici elettriche: le migliori in sconto su GeekMall

Il momento è perfetto per portare a casa la tua bici elettrica risparmiando un sacco, grazie alle promozioni di GeekMall. Scegli ora il tuo modello preferito, applica il codice sconto e poi attendi la consegna. La spedizione è veloce e gratuita, garantita in pochi giorni da magazzino europeo.

Ricorda: puoi pagare in 3 rate a tasso zero e senza stress, scegliendo PayPal come metodi di pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.