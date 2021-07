Questo sistema di allarme è una genialata. Certo, una buona catena è importante per non farsi rubare la bici, il monopattino e non solo, ma può non bastare. Immagina di abbinare un bell'impianto che – se qualcuno molesta il veicolo – emette dei bei suoni forti: scapperebbe anche il più temerario.

Compatto, resistente all'acqua e facile da nascondere (anche sotto il sellino) ora da Amazon lo prendi a 16€ circa in gran sconto. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime: lo prendi e stai molto più tranquillo.

Bici e monopattino: questo allarme in sconto è geniale

Ho una bici elettrica e – ogni volta che la parcheggio – inizio ad armeggiare con il mio Yale di massima sicurezza (costa un po', ma lo adoro) anche se devo allontanarmi solo per 5 minuti. Non ho alcuna intenzione di farmi rubare la mia adorata bicicletta, che è costata anche abbastanza.

Ecco perché, quando ho scoperto che potevo abbinarci un bel sistema d'allarme, di quelli che suonano e attirano l'attenzione di tutti, non ho esitato. Per questa cifra poi!

Questo modello è decisamente completo perché hai l'unità da sistemare sul mezzo (bici, monopattino, moto e persino auto) che funziona a batteria e poi c'è il telecomando. Scegli il tipo di suono e la sensibilità e sei pronto: lo attivi quando ti allontani e voglio proprio vedere la faccia di chi lo farà suonare.

Resistente all'acqua, è perfetto anche se lasci il veicolo all'aperto. Un investimento che potrà farti stare molto più tranquillo e coglierà di sorpresa curiosoni e ladruncoli. Io la mia amata bici l'ho protetta, fallo anche tu e approfitta dello sconto Amazon: porta a casa ad appena 16€ circa questo sistema di allarme e stai più sereno.

