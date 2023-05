Bianca o colorata: lampadina LED smart E27 da personalizzare

Se vuoi rendere la casa intelligente e reattiva parti dall’illuminazione per due ragioni semplicissime:

spendi poco grazie a tantissime offerte; hai risultati che puoi vedere fin dai primi secondi.

Per iniziare con questo progetto non puoi non acquistare una lampadina LED Smart. In realtà acquistane anche quante ne vuoi, ma per non sbagliare parti con una E27 che è praticamente universale e puoi montare ovunque tu voglia. Il modello di WiZ che ho scovato è perfetto ed ha tutto quello che stai cercando.

Ora è in promozione grazie a un ribasso del 33% quindi ti consiglio di non sprecare l’occasione: collegati su Amazon dove ti aspetta ad appena 9,99€. Un prezzo imbattibile e se ti sei fatto un giro, questo lo sai bene.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Lampadina LED Smart: tutto quello che ci puoi fare

La monti e la gestisci come ti pare e ti piace. Questa lampadina LED Smart di WiZ non solo la comandi mediante l’applicazione che scarichi sul tuo smartphone ma anche sfruttando la tua voce. Se a casa hai un assistente intelligente come Amazon Alexa, Google Assistant o Apple HomeKit sentiti liberissimo di allargare i tuoi orizzonti.

Come ti ho detto, l’attacco è E27 e visto che parliamo di LED, ti ricordo che i consumi sono bassi per risparmiare anche in bolletta.

Cosa puoi fare con questa lampadina? Di tutto e di più dal momento che è dimmerabile e quindi puoi regolare la luminosità a seconda dei tuoi gusti ma è anche RGB. Scegli una tonalità di bianco tra quella naturale, fredda o calda o cambia direttamente il mood della stanza con un colore a tua scelta.

Se poi l’aggiungi alle routine, puoi anche programmare accensione e spegnimento.

Non perdere un secondo in più: su Amazon ti aspetta il ribasso del 33% che ti fa portare a casa questa lampadina LED smart a soli 9,99€. Completa l’acquisto al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.