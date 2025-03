Bialetti Gioia: la mitica macchina per espresso con OMAGGIO di 64 capsule

Se anche per te il caffè è una delle cose che ami particolarmente allora sono certo che non vorrai assolutamente perderti questa promozione che ti stiamo per segnalare. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la macchina per espresso Bialetti Gioia con 64 capsule incluse a soli 57,99 euro, invece che 77,90 euro.

Ti assicuro che è tutto vero. Non ci sono errori ma uno sconto del 26% che taglia il prezzo e lo porta a terra. Dunque in questo momento potrai risparmiare 20 euro sul totale. E volendo puoi anche pagare in comode rate da 19,33 euro al mese senza interessi. Solo per i clienti Prime dunque se non sei ancora iscritto al servizio fallo adesso cliccando qui.

Bialetti Gioia: super compatta ed economica

Sono indubbiamente queste due le cose che rendono la macchina per espresso Bialetti Gioia uno dei migliori acquisti di oggi: è super compatta ed economica. Grazie al suo design pratico e leggero, con un’altezza di appena 22 cm, una profondità di 34 cm e una larghezza di 9,3 cm, la puoi mettere praticamente in qualsiasi posto della tua cucina. Volendo anche in ufficio.

È davvero semplicissima da utilizzare, ti basterà mettere all’interno la capsula, chiudere e premere il bottone per l’erogazione del caffè. Puoi scegliere tra l’altro tra un caffè ristretto o lungo e riprendendo il bottone fermi in anticipo l’erogazione. Inoltre inclusa in questa offerta trovi la bellezza di 64 capsule espresso Napoli intensità 10 per un caffè buonissimo esattamente come al bar.

Che stai aspettando dunque? È chiaro che questa cifra l’offerta non può durare. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista la tua macchina per espresso Bialetti Gioia con 64 capsule incluse a soli 57,99 euro, invece che 77,90 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.