La bici elettrica che non immagini è ora in sconto di 682€ su GoGoBest. Non solo Bezior X1000 è pieghevole, ma è una vera e propria fat bike con potente motore a bordo e ruote larghissime da 26″. La consegna è gratuita e le spedizioni rapide e gratis, fra magazzino europeo.

Bici elettrica in sconto eccezionale, per poco

Bellissima esteticamente, è un prodotto super premium e lo si vede dai materiali di costruzione. Sotto il punto di vista tecnico, c'è da sottolineare che di prodotti simili ce ne sono pochissimi in giro. Il colore nero e verde lime contribuisce a rendere super esclusivo questo spettacolare veicolo elettrico.

Ad esempio, c'è un motore da 1000W, che offre un funzionamento elettrico che si spinge fino a 40KM/H e che ti può garantire un'autonomia energetica che si spinge a 100KM massimo.

La sicurezza è al primo posto ed è garantita da freni a disco idraulici, caratteristica non scontata su una fat bike. Le ruote da 26″ sono decisamente ampie: perfette anche per terreni non esattamente facili da domare con una bicicletta. Chicca finale: non manda un computer sul manubrio, che permette di tenere tutti i parametri sotto controllo.

La cosa interessante è che questa bici è anche pieghevole, nonostante tutte le sue caratteristiche. In questo modo, potrai anche toglierti lo sfizio di avere un prodotto di questo tipo pur vivendo in appartamento: potrai tenerlo a casa con te ed occuperà pochissimo spazio.

Per approfittare subito di questa offertona presente su GoGoBest, tutto quello che devi fare è:

collegarti all'inserzione ufficiale sul sito e mettere la bici elettrica Bezior X1000 nel carrello; prima di pagare, inserire il codice sconto “JC3Z86W99EK1” per ottenere il massimo dello sconto e del risparmio: il prezzo finale sarà di 1216,99€ invece di 1898,99€; completare la transazione.

Come anticipato, le spedizioni sono super rapide e gratuite: il prodotto partirà da magazzino europeo. Sii rapido però, le scorte sono assolutamente limitate.

