Bello, potente e in SUPER SCONTO su eBay: -24% per Xiaomi 12T 5G

Xiaomi 12T 5G è senza ombra di dubbio uno tra i migliori smartphone Android mediogamma degli ultimi tempi, e quest’oggi è ancora più interessante del solito in quanto protagonista di una super offerta eBay che lo fa crollare a un prezzo molto conveniente. Complice uno sconto immediato del 24%, infatti, il device a marchio Xiaomi può essere tuo ad appena 379€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Xiaomi 12T 5G monta un eccezionale pannello AMOLED CrystalRes da 6.67 pollici super smooth a 120Hz, una caratteristica che ancora oggi non trova posto in molti smartphone premium da 1000€ o più.

Appena 379€ su eBay per Xiaomi 12T 5G: occasione da non perdere

Sottile, leggero e con una mega batteria che ti accompagna per ore e ore di utilizzo grazie alla tecnologia di ricarica rapida a 120W – anche in questo caso è una funzionalità mancante in moltissimi top di gamma contemporanei -, lo smartphone di Xiaomi integra un potentissimo processore 5G di MediaTek con tanta RAM per avviare in un istante tutte le app che vuoi.

Inoltre, proprio come i top di gamma di oggi, Xiaomi 12T 5G vede la presenza di un modulo fotografico triplo con un sensore principale da ben 108MP per foto e video sempre ad altissima risoluzione, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Con uno sconto di questa portata e un prezzo di vendita così conveniente, lo smartphone di Xiaomi è la scelta perfetta da fare quest’oggi; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in pochissimo e senza costi di spedizione extra. Ricorda, infine, che se lo acquisti tramite PayPal puoi sfruttare anche il pagamento in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

