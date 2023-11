Bello e VERSATILE: HP Chromebook da 14" in caduta totale su Amazon

Tra gli innumerevoli prodotti hi-tech in sconto in occasione della settimana del Black Friday di Amazon, spicca sicuramente il validissimo Chromebook HP da 14 pollici al prezzo più conveniente di sempre. Infatti, sfruttando lo sconto del 9%, il notebook del colosso hi-tech può essere tuo sborsando la cifra shock di appena 199€.

Il Chromebook di HP è a tutti gli effetti un portatile perfetto per ogni occasione: lo puoi portare sempre con te (pesa pochissimo ed abbastanza compatto), è perfetto per lo svago, per studiare e anche per lavorare.

Ti bastano appena 199€ su Amazon per acquistare l’ottimo Chromebook di HP

Il Chromebook monta un bel pannello da 14 pollici ad alta risoluzione ideale per navigare in rete oppure guardare video ad altissima risoluzione, mentre sotto la scocca è presente un comparto hardware fatto di processore Intel, 4 GB di RAM velocissima e 64 GB di spazio interno.

L’elemento più interessante, oltre al prezzo super economico, è la presenza del sistema operativo Chrome OS di Google: si tratta di un OS snello, facilissimo da utilizzare, protetto costantemente contro virus e malware, che ti permette di utilizzare le app più popolari di Google.

Sfrutta senza esitazione la settimana del Black Friday di Amazon per acquistare il validissimo notebook di HP a un prezzo davvero conveniente; se fai in fretta lo puoi ricevere direttamente a casa già nella giornata di domani con la consegna rapida e gratuita garantita con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.