BELLO e POTENTISSIMO: POCO F5 crolla su eBay ad appena 327€

Il weekend non potrebbe partire in maniera migliore: il super mediogamma Android POCO F5 è al centro di una offerta su eBay che ha dell’inverosimile. Infatti, inserendo il codice coupon “XIAOMIFESTAGO23” in fase di acquisto, e non oltre il 31 agosto, puoi acquistare il device a marchio POCO pagandolo appena 327€ – stiamo parlando di un risparmio immediato di ben 184€.

Sottile, di design e con una scheda tecnica che fa invidia ai top di gamma Android del momento, con POCO F5 vai sul sicuro.

Crollo improvviso di prezzo su eBay per POCO F5: occasione unica

Il telefono monta un eccellente pannello pOLED da 6.67 pollici super smooth a 120 Hz – questa caratteristica è assolutamente introvabile in questa fascia di prezzo – e anche un potentissimo processore octa core Snapdragon 7+ Gen2 per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno.

Alimentato da una batteria da ben 5000 mAh con supporto alla ricarica super rapida, POCO F5 si distingue per il suo comparto fotografico di qualità: stiamo parlando di un modulo triplo con fotocamera principale da 64 MP con OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine) per foto e video sempre di altissima qualità.

Cosa stai aspettando? Sfrutta subito il codice coupon “XIAOMIFESTAGO23” entro il 31 agosto per acquistare lo smartphone POCO a un prezzo davvero conveniente; inoltre, se lo metti adesso nel carrello ti arriva in pochissimo tempo e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.