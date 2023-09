BELLO e POTENTE: Redmi Note 12 Pro perde il 39% su eBay (-129€)

Il popolarissimo e apprezzatissimo mediogamma Redmi Note 12 Pro (4G) è protagonista di una sconvolgente offerta eBay che ti farà catapultare sul sito del famoso eCommerce. Infatti, grazie a un incredibile sconto immediato del 39%, il device del colosso cinese può essere tuo spendendo appena 199€ – stiamo parlando di un risparmio complessivo di ben 129€.

Basta un rapido sguardo all’immagine sottostante per comprendere che Redmi Note 12 Pro (4G) è sì un device economico, ma realizzato con cura e con estrema attenzione ai dettagli e di conseguenza con un design dal forte sapore premium.

Occasione unica e irripetibile per acquistare Redmi Note 12 Pro (4G) su eBay

Il device a marchio Redmi monta un bellissimo pannello AMOLED da 6.67 pollici super fluido a 120Hz per animazioni sempre al top anche nelle app più pesanti; il tutto viene animato da un potente processore octa core Qualcomm e da una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W per ore e ore di autonomia.

Redmi Note 12 Pro (4G) è pronto a soddisfare le tue voglie in ambito multimediale con il suo sbalorditivo comparto fotografico multiplo capeggiato da un sensore principale da 108MP: preparati a scattare foto ad altissima risoluzione e video bellissimi per rivivere i tuoi momenti preferiti senza cali di qualità.

Prendi al volo lo sconto a due cifre di eBay per acquistare lo smartphone Redmi a un prezzo davvero conveniente; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 48 ore senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.