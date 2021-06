Le nuove Beats Studio Buds di Apple non ancora annunciate, pare che siano state avvistate all'interno del nuovo videoclip musicale di Roddy Ricch, “Late At Night“.

Beats Studio Buds: quando arrivano le prime cuffie TWS del marchio?

Ora sappiamo che Apple sta lavorando a nuovi auricolari true Wireless Stereo chiamati “Beats Studio Buds“. Sebbene il prodotto non sia stato ancora annunciato ufficialmente, pare che alcune celebrità lo abbiano già, come LeBron James. Ora, le cuffie pare che siano state avvistate all'interno del nuovo video musicale di Roddy Ricch.

Come notato da iThinkDifferent, Roddy Ricch ha pubblicato oggi un nuovo video per la sua canzone “Late At Night“. Durante il clip, Ricch estrae i nuovi Beats Studio Buds dalla custodia di ricarica e li mette nell'orecchio.

Gli scatti non lasciano dubbi sul fatto che si tratti dei nuovi auricolari Beats, in quanto sembrano essere identici alle auricolari mostrati nelle immagini di 9to5Mac il mese scorso. Più di recente, LeBron James ha pubblicato alcune nuove foto sul suo profilo Instagram indossando i Beats Studio Buds, ma è stato difficile osservare nel dettaglio le nuove cuffie TWS a causa della distanza a cui sono state scattate le foto.

Il portale 9to5Mac ha appreso che le Beats Studio Buds disporranno di una custodia di ricarica intelligente proprio come gli AirPods, oltre a funzionalità come “Hey Siri“, all'accoppiamento automatico con dispositivi Apple e alla cancellazione attiva del rumore. I dettagli sul prezzo e la data di uscita ufficiale sono ancora sconosciuti.

Sebbene i nuovi auricolari Beats non siano arrivati ​​nei negozi, potete osservarli nel video del cantante pubblicato poco sopra. Nelle notizie correlate invece, sembra che l'OEM di Cupertino non rilascerà la nuove cuffie AirPods 3/3 Pro prima del prossimo anno. Al momento infatti, tutto tace e non sembra che ci sia l'arrivo di un nuovo hardware a breve.

