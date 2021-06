Stando a quanto emerge in queste ore, sembra che le cuffie TWS Beats Studio Buds di Apple avranno un costo al dettaglio di 149,99 dollari.

Beats Studio Buds: cosa sappiamo?

Il noto informatore Jon Prosser ha chiarito che le Beats Studio Buds di Apple potrebbero non essere presentate il ​​21 luglio, come anticipato in precedenza. L'informatore ha anche rivelato che gli auricolari saranno disponibili in tre diverse coloraizoni: rosso, nero e bianco. Non di meno, gli auricolari wireless dovrebbero essere venduti al dettaglio per 149,99 dollari.

Ci sono state speculazioni sul suddetto prodotto il mese scorso e il design è già stato svelato. Non sorprende che abbia una stretta somiglianza con le (presunte) Apple AirPods Pro 2. Il dispositivo ha anche trovato la sua strada in alcuni siti Web di certificazione, come il database NCC di Taiwan e il sito Web della Federal Communications Commission (FCC) il mese scorso. Questi elenchi suggeriscono sicuramente un lancio imminente.

Apple ha anche mostrato un teaser degli auricolari TWS quando ha rilasciato le immagini del dispositivo nelle build beta di iOS 14.6 e tvOS 14.6. Sappiamo che le Beats Studio Buds potrebbero essere forniti di un design senza stelo e che potrebbero essere dotate della tecnologia di cancellazione attiva del rumore al fine di disporre di un'esperienza audio più coinvolgente.

Tuttavia, molto è ancora un mistero, come la capacità della batteria e diversi altri dettagli. L'atteso annuncio ufficiale da parte di Apple fornirà alcune informazioni importanti riguardanti le prime cuffie True Wireless Stereo del sub brand del colosso di Cupertino. Tuttavia, non sappiamo quando ciò accadrà per ora. Restate connessi; non appena avremo maggiori dettagli ve li condivideremo immediatamente.

Non di meno invece, non abbiamo news riguardanti le AirPods 3 o AirPods Pro 2; questi prodotti sembrano essere spariti dai radar. Ci domandiamo quando Apple abbia intenzione di rilasciarle sul mercato, considerato che la concorrenza avanza sempre più.

