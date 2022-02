Beats spinge sulle Fit Pro: campagna marketing in grande stile

Beats promuove la campagna “Move How You Want” per il lancio globale delle nuovissime Fit Pro. Di fatto, il debutto delle nuove cuffiette a livello globale, la compagnia ha iniziato a promuovere oggi una nuova campagna marketing con Naomi Osaka, Kaia Gerber, Vince Staples e Quen Blackwell.

Beats Fit Pro: le nuove cuffie pensate per gli sportivi

Questa campagna è divisa in quattro vignette di 15 secondi, ciascuna con un talento diverso: troviamo la campionessa di tennis Naomi Osaka, la modella e attrice Kaia Gerber, il famoso artista Vince Staples e la star dei social media Quen Blackwell.

La campagna Move How You Want per il lancio globale delle Beats Fit Pro è stata interamente girata a Los Angeles e tutti e quattro i talenti fanno capolino al Magic di Vince Staples, in uscita il 14 febbraio. Le vignette terminano con lo slogan “Muoviti come vuoi“, un riferimento al design flessibile e personalizzabile dell'estremità dell'ala delle Fit Pro che consente al consumatore una vestibilità sicura per qualsiasi attività.

“Beats Fit Pro è stato progettato per gli appassionati di musica che cercano la migliore esperienza di ascolto possibile. Per noi, ciò significa un'acustica di alto livello e la vestibilità più comoda e sicura per poterli indossare per tutto il tempo necessario“, ha affermato Chris Thorne, CMO di Beats. “Volevamo incentrare la nostra campagna sul messaggio che la musica è per tutti di godersi esattamente come vogliono. Questo messaggio è il motivo per cui abbiamo collaborato in modo specifico con personalità audaci che amano la musica tanto quanto noi“.

Questi auricolari BT sono stati lanciati a novembre negli Stati Uniti e in paesi selezionati e ora sono stati resi disponibili a livello globale. Sembrano simili alle Studio Buds, ma hanno l'ANC, la modalità “trasparenza” e un nuovo design dell'estremità dell'ala. Utilizzano il chip H1 di Apple, si concentrano sul soundstage caratteristico di Beats, simile a quello delle Powerbeats Pro, il che significa che sono leggermente più pesanti sui bassi rispetto agli AirPods Pro.

Offrono fino a sei ore di ascolto quando si utilizza la cancellazione attiva del rumore o la modalità Trasparenza. Con l'Adaptive EQ abilitato, l'autonomia aumenta a sette ore. La custodia di ricarica aggiunge 21 ore aggiuntive di durata della batteria.