Beats Fit Pro in offerta su Amazon: il prezzo crolla sotto i 200€

Le Beats Fit Pro sono degli auricolari true wireless con cancellazione del rumore e in grado di offrire una qualità audio estremamente elevata, oltre che un design ergonomico pensato per garantire il massimo comfort anche durante l’attività sportiva.

Le Beats Fit Pro sono dotate di cancellazione attiva del rumore (ANC) totalmente adattiva, il che significa che sono in grado di calibrare l’audio in tempo reale per individuare con la massima precisione i rumori esterni indesiderati, ottimizzando in questo modo la resa audio. Sarà possibile ascoltare la tua musica senza disturbi, anche quando ci si trova in un ambiente caotico (come i mezzi pubblici).

Grazie all’offerta di Amazon che ti segnaliamo oggi, potrai acquistare le Beats Fit Pro a soli 199€ – un prezzo semplicemente eccellente per degli auricolari TWS di qualità premium, trai migliori sul mercato.

La tecnologia di rilevamento dinamico della posizione della testa ti consente di sentirti sempre al centro dei film, della musica e dei giochi grazie alla compatibilità con l’Audio Spaziale.

Le Beats Fit Pro sono resistenti all’acqua e al sudore, mentre le alette di sicurezza flessibili ti garantiscono il massimo comfort e stabilità. Questi auricolari sono dotati dello stesso chip Apple H1 che trovi sulle Apple AirPods e supportano il passaggio automatico e pressoché istantaneo da un dispositivo all’altro.

Sempre rimanendo nell’ambito della forte integrazione con l’ecosistema di servizi e prodotti di Apple, gli auricolari supportano anche l’app Dov’è di Apple, che ti consentono di ritrovarli con facilità in caso di smarrimento o furto. Puoi anche usare l’app per far emettere alle Beast Fit Pro un suono: una funzione estremamente utile se le perdete in casa (pensate al classico scenario in cui gli auricolari finiscano sotto un cuscino o dietro al divano).

Con una singola ricarica, avrete fino a 6 ore di ascolto quando l’ANC è attiva e si sale a 18 ore aggiuntive grazie alla carica aggiuntiva fornita dalla custodia di ricarica tascabile. Come avrai ormai capito, le Beats Fit Pro sono degli auricolari true wireless di qualità premium con caratteristiche estremamente avanzate e non a caso tra le più apprezzate dai consumatori. Ti consigliamo di approfittare di questa offerta di Amazon e di farle tue a soli 199€.

