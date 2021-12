Clienti BCC in panico: un errore molto pericoloso può rovinarli

La comodità di avere un conto corrente online attivo con i relativi servizi Home Banking non ha prezzo. Tutte le operazioni che prima dovevano essere eseguite in filiale, oggi si possono effettuare comodamente da casa. Questo però ha fatto sì che si sviluppassero pericolose truffe online realizzate da cybercriminali esperti. Come l'ultimo ritrovato che sta colpendo tutti gli utenti della nota banca BCC, con un SMS universale firmato Cartabcc. Un errore molto pericoloso può rovinare chi cade in questa trappola e tutti i suoi risparmi. Scopriamo come riconoscere questa frode.

Clienti BCC sotto attacco smishing: attenzione agli SMS truffa

In gergo popolare vengono definiti SMS svuota conto, in realtà si tratta di attacchi smishing. Questi non sono altro che messaggi di testo inviati da cybercriminali esperti che agli utenti sembrano arrivare proprio dalla banca dove hanno attivo un conto corrente online e le relative carte di credito e di debito. Proprio in questi giorni è in atto una campagna massiva nei confronti dei clienti del noto istituto di credito BCC.

Il messaggio, inviato tramite SMS, attenziona l'utente in merito a un problema che riguarda il mancato aggiornamento dei dati personali e di sicurezza legati alle sue utenze bancarie. Nel caso non dovesse intervenire tempestivamente viene intimato il blocco di tali servizi. L'obiettivo è chiaro: generare panico nel destinatario che, pur di non vedersi bloccare il conto corrente e le sue carte, cliccherà sul link indicato.

Pur somigliando alla pagina ufficiale della banca BCC, l'utente di troverà su un pericoloso clone. Indicando i suoi dati sensibili e le credenziali di accesso regalerà i suoi risparmi ai criminali che hanno ideato e messo in pratica questa truffa a suo danno. Un'azione pericolosa che porta a conseguenze davvero tragiche per chi ne cade vittima.

Ecco perché è importantissimo tenersi informati e riconoscere i nuovi messaggi di testo inviati da questi cybercriminali. Nello specifico vediamo insieme quello che sta raggiungendo i clienti BCC proprio in questi giorni:

Gentile cliente, stiamo provvedendo a sospendere le sue utenze Bancarie per mancato aggiornamento, onde evitare accedi […].

Ricordate sempre che nessuna banca, compresa BCC, invierebbe mai a un suo cliente un messaggio contenente un link di accesso diretto al suo conto o a una pagina per l'aggiornamento dei dati personali. Così come nessun istituto di credito farebbe richiesta diretta dei codici di accesso o di quelli della carta di credito o di debito.

