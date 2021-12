Battlefield 2042, la prima immagine della nuova mappa Exposure

Il dataminer “temporyal” ha pubblicato su Twitter quella che è la prima concept art tratta da Exposure, l'attesa nuova mappa di Battlefield 2042.

Purtroppo l'immagine è a bassa risoluzione, quindi non è possibile scoprire granché: sembrerebbe trattarsi però di una nuova zona molto grande e aperta, presumibilmente dedicata a battaglie su larga scala e con pochissimo spazio per nascondersi.

Battlefield 2042, cosa sappiamo sulla mappa Exposure

Parlando di informazioni ufficiali in realtà non molto: Electronic Arts ha confermato l'arrivo del nuovo contenuto nei primi mesi del 2022, spiegando soltanto che obiettivo della mappa è portare il design dell'esperienza di gioco a un livello successivo.

Per quanto riguarda invece i dettagli a nostra disposizione grazie a insider e dataminer, sappiamo che Exposure sarà ambientata in Canada, precisamente nella provincia di British Columbia. Qui pare sia stata scoperta una struttura di ricerca segreta e i russi sospettano che nasconda un'arma militare al suo interno.

La mappa dovrebbe far parte dei contenuti della prima stagione, cui arrivo è atteso appunto nei primi mesi del 2022. In tal senso c'è ancora un po' di confusione: alcune indiscrezioni affermano che il debutto della stagione è stato posticipato addirittura a marzo, ma si spera comunque che possa arrivare già a gennaio.

Come detto, la scarsa risoluzione dell'immagine non permette di fare ulteriori considerazioni: è bene attendere in ogni caso eventuali annunci ufficiali da parte di EA o DICE.

Battlefield 2042 è uno sparatutto bellico multiplayer disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.