Battlefield 2042 Hazard Zone, primo teaser della nuova modalità [VIDEO]

Ieri Electronic Arts e DICE hanno presentato Hazard Zone, l'inedita modalità di gioco disponibile in Battlefield 2042. Il primo teaser trailer è stato pubblicato sul canale YouTube ufficiale del noto franchise FPS.

Sebbeno sia stata la grande assente della fase open beta, EA ha dichiarato di puntare molto sulla nuova modalità. Secondo le informazioni ufficiali, Hazard Zone consiste in squadre da 4 giocatori fino ad un massimo di 24 giocatori su PS4 e Xbox One e fino a 32 su PC e console next-gen. Il nuovo scenario di gioco rappresenta una chiara risposta alle battle royale, prendendo in prestito alcune meccaniche di gioco e mescolandole con il gameplay tattico dei classici FPS a squadre.

I team coinvolti si sfidano all'ultimo sangue per recuperare i data driver da alcune navicelle presenti sul campo di battaglia, lo scopo successivo è quello di raggiungere uno specifico punto della mappa e procedere all'estrazione, difendendosi dall'attacco avversario. Al day-one di Battlefield 2042 saranno disponibili 7 mappe inedite.

Insomma, Hazard Zone propone una struttura simile al battle royale, con elementi di gameplay presi in prestito da Escape from Tarkov, come la necessità di raggiungere un punto specifico per estrarre il loot raccolto in giro per la mappa. Si parla anche di una sorta di mercato nero, nel quale vendere ed acquistare elementi e risorse.

Attendiamo con ansia di toccare con mano la nuova modalità disponibile in Battlefield 2042, ricordiamo che il nuovo gioco sviluppato da DICE è previsto in uscita il prossimo 19 novembre 2021 su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 e PS5.