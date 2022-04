Battlefield 2042: è ora di FARLO TUO, per PlayStation a prezzo RIDICOLO

Battlefield 2042 è il nuovo capitolo dell'ormai storica saga di Battlefield, disponibile in promozione per Playstation 5. Dopo l’enorme successo ottenuto con il suo lancio, il prezzo di vendita è fortemente calato grazie a degli sconti speciali operati da Amazon. Grazie al super promo limitata, infatti, puoi acquistare il nuovo gioco FPS direttamente sull'e-commerce al piccolissimo prezzo di soli 34,99 euro nella versione PS5. Approfittane subito ed ottieni subito uno sconto del -60% circa sul prezzo di listino.

Battlefield 2042: lanciati nella guerra online più frenetica di sempre

Con il lancio di Battlefield 2042, EA Dice ha ravvivato il palcoscenico degli sparatutto online, immettendo sul mercato un prodotto nuovo ma che non perde assolutamente il fascino dei vecchi capitoli. Per chi fosse interessato alla lore del gioco, ecco di seguito una piccola trama riassuntiva:

“Nel 2042, eventi climatici estremi e conflitti per il controllo delle risorse hanno alterato gli equilibri mondiali. Stati Uniti e Russia sono sull'orlo della guerra, mentre un assortimento di veterani senza patria forma gruppi indipendenti noti come “Task Force”. Combatti per definire il futuro in questo teatro di guerra mai visto prima.”

In Battlefield 2042 potrai quindi lanciarti in uno scontro online estremamente frenetico e divertente. Potrai inoltre spaziare fra diverse modalità che ribaltano completamente il classico gameplay a cui siamo abituati.

Oltre alle classiche modalità potrai infatti divertarti in due nuove modalità ben precise: “Portal” e “Hazard Zone”. Nel primo caso potrai scontrati con i tuoi nemici online in battaglie non convenzionali, avendo infatti la possibilità di creare delle partite personalizzate in cui, ad esempio, è possibile utilizzare solo i fucili da cecchino oppure esclusivamente i carri armati. Nel secondo caso, invece, affronterai un'intensa esperienza di sopravvivenza di squadra che combina dinamiche mozzafiato con il meglio del sandbox di Battlefield.

Cosa stai aspettando? Approfitta subito dell’offerta ed acquista subito Battlefield 2042 su Amazon al prezzo di soli 34,99 euro per la versione Playstation 5. Ordinalo ora e lo ricevi direttamente a casa tua in appena 24/48 ore grazie alle spedizioni Prime.