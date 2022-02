Battlefield 2042 a soli 41€ per un tempo limitatissimo: approfittane!

Sony ha presentato la nuova offerta della settimana del PlayStation Store e si tratta di un gioco molto popolare: parliamo di Battlefield 2042, lo sparatutto multiplayer di EA e DICE, che può essere acquistato a soli 41€ nella sua versione per PS4. In sconto ci sono anche il bundle che include entrambe le edizioni per PS4 e PS5, a 51.99€, e le Ultimate e Gold Edition. Ricapitoliamo di seguito tutte le promozioni.

Battlefield 2042 in offerta su PS Store: tutte gli sconti disponibili

Gli sconti su Battlefield 2042 riguardano come detto tutte le versioni, elencate di seguito:

La Ultimate Edition contiene una copia del gioco in edizione PS4 e PS5, il Pass Anno 1, l'artbook digitale ufficiale, la colonna sonora digitale e il bundle definitivo Mezzanotte. La Gold Edition include invece il titolo sempre su PS4 e PS5 e il Pass Anno 1.

Il Pass Anno 1 permette di accedere a 4 nuovi Specialisti, 4 Pass Battaglia e 3 Bundle di Skin epiche. Il Bundle Definitivo Mezzanotte comprende la tenuta leggendaria “Predatore Ombra”, la skin per arma leggendaria “Ossidiana” e la skin per veicolo leggendaria “Once”.

Battlefield 2042 è uno sparatutto multiplayer a mondo aperto ambientato in un futuro prossimo in cui il mondo è stato trasformato dal caos. Si caratterizza per la presenza di battaglie fino a 128 giocatori su PlayStation 5 e 64 giocatori su PlayStation 4 per offrire un'esperienza di combattimento su vasta scala.

Le offerte termineranno il 17 febbraio. Se non hai ancora recuperato il gioco, quindi, affrettati!