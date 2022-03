Battlefield 2042 a soli 25 euro: OFFERTA PAZZESCA di Amazon

Battlefield 2042 per PS4 è in offerta su Amazon.it al prezzo imperdibile di soli 25,84€! Lo sconto del 64% è applicato alla versione tedesca del gioco: ma potete stare tranquilli, perché include anche la lingua italiana.

Venduto e spedito direttamente da Amazon, vi arriverà a casa nel giro di 24 ore se siete abbonati a Prime. È di certo un'occasione imperdibile per recuperare lo sparatutto multiplayer bellico di Electronic Arts e DICE.

Battlefield 2042, a questo prezzo ne vale la pena?

Possiamo dire tranquillamente di sì. Nonostante non abbia avuto un lancio fortunato, può essere un ottimo momento per recuperare Battlefield 2042: sia per il prezzo estremamente vantaggioso, sia perché sono in vista numerosi aggiornamenti e l'arrivo della prima stagione che dovrebbero rinvigorire il gioco dal punto di vista dei contenuti e delle modalità disponibili.

La versione PlayStation 4, rispetto quella per PlayStation 5, supporta fino ad un massimo di 64 giocatori in multiplayer, contro i 128 dell'edizione next-gen. Un compromesso necessario viste le capacità della console old-gen, ma comunque sufficiente per divertirsi se non foste ancora passati alla nuova generazione.

Vi ricordiamo che Battlefield 2042 è uno sparatutto solo multiplayer online, quindi non è provvisto di una campagna single player a differenza degli altri capitoli. Se volete giocarci, inutile dirlo, è necessario possedere una connessione a internet persistente che permette di cimentarsi in diverse modalità di gioco.

Quindi, se non avete ancora acquistato il titolo e aspettavate il momento giusto per farlo, questa super offerta di Amazon.it capita veramente a fagiolo: con soli 25 euro vi portate a casa quello che è comunque l'ultimo esponente di una delle saghe di maggior successo della storia dei videogiochi, speranzosi che i prossimi aggiornamenti risolvano le problematiche presenti sin dal lancio.