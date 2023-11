Batteria INCROLLABILE e prezzo SHOCK: Samsung Galaxy M13 a 166€

Se il tuo vecchio smartphone Android ormai è arrivato al capolinea la settimana del Black Friday di Amazon è qui per sorprenderti con una mega offerta sul Samsung Galaxy M13. Etichettato da tutti come un vero e proprio battery phone, il device è in vendita al prezzo di appena 166€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Samsung Galaxy M13 è in tutto e per tutto lo smartphone ideale da avere a portata di mano tutti i giorni. Non solo costa pochissimo, ma ha una scheda tecnica ideale i classici impegni quotidiani.

Samsung Galaxy M13 è in caduta libera in occasione del Black Friday di Amazon

Utilizzalo senza problemi per telefonare, navigare in rete, chattare sui social, ascoltare la musica, guardare video e molto altro ancora. Frontalmente c’è un bel pannello Infinity-V da 6.6 pollici ad altissima risoluzione Full HD+, mentre sotto il cofano un potente processore octa core fa da coro a una mega batteria da 5000 mAh che ti accompagna senza fatica per un giorno intero di utilizzo. Nonostante il prezzo davvero conveniente, inoltre, lo smartphone monta anche un modulo fotografico triplo con un sensore principale da 50MP per foto e video di buona qualità.

Con un prezzo finale di vendita su Amazon di appena 166€ in occasione del Black Friday, il device di Samsung è pronto a sorprenderti fin da subito portando a termine tutti i tuoi task quotidiani senza complicazioni; metti subito nel carrello lo smartphone e preparati a riceverlo direttamente a casa già domani con la consegna rapida e gratuita con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.