Bastano solo 73€ per portarsi a casa il MERAVIGLIOSO Motorola Moto E13

Natale si sta avvicinando: se sei alla ricerca di un bel regalo da fare ad un amic* o ad un parente, perché non pensare ad un ottimo smartphone? Non serve neanche spendere troppo. Di fatto, ti consigliamo l’ottimo Motorola Moto E13 che offre prestazioni affidabili senza svuotare il tuo portafoglio Con un prezzo irresistibile di soli 73,00€ su Amazon, spese di spedizione comprese, questo dispositivo è ciò che farà al caso tuo. L’IVA è inclusa nel prezzo dell’articolo, c’è la consegna celere e immediata presso il tuo domicilio (grazie al servizio di Prime, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine), si può dilazionare l’importo in cinque pratiche rate con il sistema interno al sito e avrai diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Come se non bastasse, in caso di problematiche potrai sempre fare il reso gratuitamente entro il 31 gennaio 2024.

Motorola Moto E13 su Amazon: il Best Buy da comprare adesso

Nonostante il suo prezzo accessibile, il Motorola Moto E13 offre prestazioni sorprendentemente fluide e affidabili. Di fatto è dotato di un processore discretamente potente e di una memoria RAM sufficiente (2 GB) per gestire le attività quotidiane; va benissimo per navigare online, vedere le mail, chattare con WhatsApp, Telegram e non solo, e ha anche il modem LTE per una connessione iper rapida.

L’ampio display HD +da 6,5 pollici ti farà avere una visualizzazione dei contenuti chiara e dettagliata. Ha poi 64 GB di memoria interna, ulteriormente espandibile con la microSD per archiviare file, foto, video e canzoni.

Nonostante il suo prezzo molto basso, il device non trascura la qualità fotografica; la main camera da 13 MP cattura immagini nitide e dettagliate, consentendoti di immortalare i momenti speciali della tua vita. Ci sono chicche software come la modalità ritratto e il riconoscimento automatico della scena e non dovrai neanche preoccuparti per la durata della batteria. C’è una cella energetica da 5000 mAh che ti permette di utilizzare il tuo smartphone per tutto il giorno senza problemi.

Il design è moderno e compatto e si adatta perfettamente alla tua mano; avrai sempre una presa confortevole e la costruzione resistente ti assicura una certa durabilità nel tempo. Puoi acquistarlo su Amazon a soli 73,00€, con spese di spedizione comprese; non lasciarti sfuggire il meraviglioso Motorola Moto E13 e prendilo adesso.

