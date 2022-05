Bastano appena 12€ per questo ottimo ripetitore Wi-Fi di Xiaomi

Il segnale Wi-Fi fa fatica ad arrivare in tutti i punti di casa e non sai come risolvere questo problema? Ti forniamo la soluzione ideale ad appena 12€ con l’ottimo ripetitore Wi-Fi di Xiaomi che ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra.

Se lo acquisti subito, infatti, potrai iniziare a godere di un segnale Wi-Fi potente e affidabile fin da subito anche nei punti più lontani dal modem/router principale.

Il ripetitore Wi-Fi di Xiaomi crolla su Amazon ad appena 12€: acquistalo subito

Il suo funzionamento è estremamente semplice e non richiede competenze specifiche: lo rimuovi dalla confezione di vendita, lo colleghi alla presa di corrente, segui le semplici indicazioni tramite l’applicazione mobile (è disponibile sia su iOS che su Android) ed ecco che il gioco è fatto.

Il nostro consiglio è di posizionare il ripetitore Wi-Fi di Xiaomi in una zona della casa che sia circa a metà della distanza tra la zona scoperta dal segnale e il punto in cui è posizionato il modem/router: in questo modo avrai la certezza matematica che il ripetitore sia in grado di fornirti la massima potenza disponibile dalla tua rete per darti modo di navigare senza problemi.

Dimenticati di tutte quelle volte in cui il modulo Wi-Fi del tuo computer o del tuo smartphone non erano in grado di agganciarsi alla rete di casa oppure navigavano a 1/10 della velocità disponibile.

Non perdere altro tempo e metti subito nel carrello il ripetitore Wi-Fi di Xiaomi per tornare a navigare al massimo della velocità in ogni punto della casa; a questo prezzo è davvero impossibile trovare un device con miglior rapporto qualità/prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.