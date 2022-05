Bastano 8€ per stare sempre al fresco, mini ventilatore DA URLO

Su Amazon hai la soluzione ideale per dire addio al caldo torrido. So che ancora le temperature elevate non sono arrivate, ma quando lo faranno sarà meglio essere equipaggiati o no? Proprio per questo motivo ti segnalo questo mini ventilatore da urlo che non solo è ultra portatile, ma occupa anche il minimo spazio.

Su Amazon lo trovi ad appena 8,99€ quindi concludi l’affare al volo prima che si esauriscano le scorte. Ringrazierai di averne uno dietro con te quando sarà il momento.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account, uno o due giorni e il pacco arriva a casa tua.

Mini ventilatore da strapazzo: da avere sempre dietro è un gioco da ragazzi

Si tratta di un prodottino che quando è chiuso sta nel palmo di una mano, ma ti basta un semplice gesto per aprirlo e attivarlo. In questo modo hai il tuo vento personale a portata di tasca, borsa o zaino. Eccezionale sotto tutti i punti di vista, non può che essere un toccasana in alcune situazioni soprattutto se odi sudare.

Ha ben 2 velocità a tua disposizione che scegli in un secondo. In più non devi farti problemi dal momento che non è alimentato a batteria, invece lo ricarichi alla sera come fai con il tuo smartphone grazie alla porta USB. Quanta autonomia ha? 4 ore filate.

Acquista al volo il tuo mini ventilatore portatile su Amazon, lo devi avere. Apri la pagina ufficiale e concludi l’affare con un gesto, te lo porti a casa con soli 8,99€. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia grazie all’abbonamento Prime. Se infatti sei abbonato, il pacco lo ricevi in pochissimo tempo e senza costi aggiuntivi.