Bastano 31€ per uno smartwatch spettacolare: solo Amazon

Smartwatch nuovo? Ci pensano gli sconti Amazon di fine ottobre a offrirti l'occasione giusta. Questo wearable è bello, curato ed elegante sotto ogni punto di vista. Lo prendi a 31€ circa appena, ma solo approfittando ora della promozione: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “YMLXTPV5”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Smartwatch in gran sconto su Amazon

Un wearable costruito con estrema cura dei dettaglio. Un design casual, che ben si abbina però ad outfit anche un po' più elegante. Soprattutto, è altamente personalizzabile grazie ai diversi quadranti in dotazione.

Dalla sua un sacco di funzionalità. Ad esempio, sull'ampio display da 1,3″ puoi controllare dal polso tutte le notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo hai collegato. Ancora, puoi sfruttarlo come vero e proprio monitor per la salute: battito cardiaco, monitoraggio del sonno, controllo calorie, valutazione dell'ossigeno presente nel sangue e non solo.

Per finire, non toglierlo dal polso mentre ti alleni: oltre a essere un ottimo activity tracker, è anche dotato di una serie di workout specifici e reimpostati, fra i quali scegliere quello che preferisci.

Un dispositivo così non potrebbe che avere anche un'ottima autonomia energetica, così da non doverlo mai togliere dal polso, se non una volta a settimana circa: giusto il tempo per una veloce ricarica.

