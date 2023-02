Basta questo Dongle per eliminare i FILI dal tuo computer (11€)

Vorresti utilizzare un paio di cuffie o prendere un set di tastiera e mouse senza fili, ma ahimè il tuo computer non è dotato di tecnologia Bluetooth? Risolvi il problema utilizzando questo Dongle di TP-Link.

La comodità di collegare tutto senza cavi grazie a questo Dongle Bluetooth di TP-Link

Ti sarà capitato almeno una volta di voler collegare qualcosa al tuo computer utilizzando la tecnologia Bluetooth, ma ti sarai ritrovato davanti al problema che non tutti i PC sono provvisti si un ricevitore integrato. Oggi ti presento questa soluzione facile e veloce, ossia il Dongle Bluetooth. Con questo potrai avere finalmente la possibilità di collegare tutto quel che vuoi senza cavi ingombranti.

Questo piccolo dispositivo USB ti permette di collegare fino a 7 dispositivi contemporaneamente il che lo rende super perfetto se sei alla ricerca di un set-up senza cavi per la tua postazione. Naturalmente potrai usarlo anche per collegare il tuo smartphone e passare file e foto senza dover utilizzare il cavo USB. Questo adattatore è compatibile solo per i sistemi operativi Windows dal 7 in poi, compreso il nuovo Windows 11.

Grazie alla nuova tecnologia Bluetooth 5.0 di cui è dotato avrai non solo un’area più ampia da cui potrai captare il segnale, ma anche una velocità di trasferimento molto elevata. Per usalo basterà collegarlo al tuo computer e aspettare pochi secondi che il tuo sistema operativo installi i driver richiesti e potrai iniziare a collegare tutto quello che vuoi.

