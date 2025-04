Basta costi nascosti! Airbnb mostra il prezzo totale del soggiorno

Airbnb ha annunciato un aggiornamento valido per gli ospiti di tutto il mondo. In pratica, gli utenti che prenotano vedranno subito il prezzo totale del soggiorno. Questo per evitare sorprese e costi nascosti. Il motivo? La voglia di trasparenza e l’importanza dell’accessibilità che per l’azienda sono molto importanti.

Tentativi di miglioramento sulla visualizzazione dei prezzi – dalla ricerca, passando alla prenotazione e finendo per il check-out – sono iniziati dal 2019 con l’obiettivo di rendere tutto più trasparente e chiaro. Oggi il servizio ha fatto un ulteriore passo avanti nei suoi sforzi.

“A partire da oggi, gli ospiti di tutto il mondo vedranno il prezzo totale del loro soggiorno, comprese tutte le tasse prima delle tasse – fin dall’inizio“, ha annunciato Airbnb in un comunicato stampa ufficiale.

“Abbiamo lanciato la prima visualizzazione totale dei prezzi nel 2019 in alcune parti di Europa, Australia, Canada e Corea. Due anni fa, abbiamo introdotto un interruttore opzionale per accenderlo negli Stati Uniti e in oltre 200 altri paesi e regioni“, ha specificato l’azienda.

Da quando questa opzione era attivabile, quasi 17 milioni di utenti l’hanno utilizzata durante le loro prenotazioni. Un dato importante che conferma quanto gli ospiti apprezzino molto la funzione che permette di vedere il prezzo totale. Per questo che Airbnb ha deciso di estenderla a livello globale come funzionalità standard.

Airbnb punta prezzi più chiari fin da subito

Quando prenoti un soggiorno, Airbnb vuole che i prezzi ti siano chiari fin da subito. “Come leader nella trasparenza dei prezzi, sappiamo che il valore conta, specialmente oggi. Con il lancio globale della visualizzazione totale dei prezzi, stiamo rendendo più facile per gli ospiti comprendere meglio il prezzo che pagheranno e che gli host abbiano successo in un mercato più trasparente“.

L’obiettivo dell’azienda è creare esperienze positive per gli ospiti che stanno cercando un soggiorno, dando un forte slancio alla crescita della comunità in tutto il mondo. Ricordiamo anche che questa azienda si è sempre protesa nel rendere l’esperienza utente piacevole e sicura, combattendo anche pericolose truffe phishing a suo nome.