Basta 1,77€ per un tampone rapido antigenico su Amazon

Su Amazon basta 1,77€ per eseguire un tampone rapido antigenico, per la verifica della positività al Covid 19, direttamente fra le mura di casa. Un autotest attendibile, utile da eseguire in caso di dubbi.

Per approfittarne, tutto quello che devi è accaparrarti una scorta da 25 pezzi a 44,32€ circa appena. Completa rapidamente l'ordine per approfittarne, spedizioni rapide e gratis.

Tampone rapido antigenico: ottimo prezzo su Amazon

Un kit con tutto quello che serve per il prelievo nasale oppure orofaringeo del campione di materiale da testare. Le operazioni sono estremamente semplici e in pochi minuti è possibile controllare il risultato.

Ovviamente, sebbene questa marca di test (Clungene) è la stessa utilizzata in molte farmacie, se eseguito in casa questo autotest non ha validità per il rilascio del Green Pass.

Tuttavia, essendo attendibile e semplice da effettuare, è l'ideale per controllarsi in caso di dubbi, senza dover uscire di casa. A questo prezzo, vale decisamente la pena investire in una piccola scorta di kit per eseguire un tampone rapido antigenico su Amazon: completa l'ordine adesso e prendi 25 pezzi a 44€ circa appena.