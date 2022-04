Basket NBA 2022, come guardare i playoff dall'Italia in streaming

Avranno inizio sabato 16 aprile gli attesissimi Playoff di Basket NBA 2022. A giugno 2022 scopriremo le squadre che si giocheranno l'ambito titolo di Campioni nelle NBA Finals, l'evento sportivo più atteso negli Stati Uniti insieme al popolarissimo Super Bowl.

La Regular Season, formata da 82 partite per squadra, si è conclusa da poco e adesso sono iniziati gli ultimi turni di qualificazione che definiranno poi il tabellone definitivo per i Playoff. Come guardarli dall'Italia? Ci sono tanti modi, andiamo a scoprirli insieme.

Come guardare in streaming i Playoff NBA 2022 dall'Italia e all'estero

Per poter seguire in diretta tutte le partite dei Playoff NBA 2022, la prima soluzione a pagamento è quella di abbonarsi a NBA League Pass, la piattaforma di streaming ufficiale della National Basketball Association. Dopo una prova gratuita di 7 giorni, è possibile abbonarsi al piano League Pass Premium a 79,99€, per seguire tutte le partite anche su due dispositivi diversi o il piano base a 54,99€ che abilita la visione su un solo device.

Un altro modo è quello offerto da Sky Sport, cui abbonamento garantisce l'accesso al canale dedicato Sky Sport NBA che trasmetterà le migliori partite delle fasi finali dal campionato di basket nordamericano. Lo stesso discorso vale per il pass Sport di NowTV, in promozione a soli 9,99€ per il primo mese.

Naturalmente, c'è anche l'alternativa offerta da VPN come NordVPN, adesso in promozione con il 52% di sconto, che ti permette di accedere ai tuoi abbonamenti se ti trovi all'estero o in un paese che comunque non trasmette ufficialmente le partite della NBA.

Grazie ad una VPN puoi cambiare indirizzo IP in modo da superare eventuali limiti regionali imposti da queste applicazioni. Naturalmente ricordati che l'utilizzo della VPN non ti esonera certo dal pagamento dell'abbonamento: se sei abbonato a Sky, e vuoi connetterti all'estero con SkyGo, devi comunque pagare la tua iscrizione. La VPN serve solo a “simulare” un indirizzo IP proveniente dall'Italia.

Ricapitolando: i Playoff NBA 2022 avranno inizio sabato 16 aprile e puoi decidere se vederli con NBA League Pass, Sky, SkyGo o NowTV se ti trovi in Italia, previa il pagamento del rispettivo abbonamento. Se sei all'estero, invece, e queste app risultano bloccate, puoi ovviare per un servizio VPN come NordVPN, adesso in offerta con il 52% di sconto.