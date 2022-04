I bancomat non funzionano: problemi segnalati in tutta Italia

Un blackout generale sta riguardando i bancomat di tutta Italia oggi 15 aprile 2022: come si può vedere su Downdetector.it, e anche in un apposito thread nato su Twitter, pare che le carte di debito delle principali banche e non solo non funzionino correttamente.

Il problema è generalizzato e pare non vi siano differenze tra i vari istituti di credito: coinvolta anche Poste Italiane. Impossibile pagare con il POS, molti supermercati per adesso accettano solo pagamenti in contanti e così sta avvenendo anche per diversi altri esercizi pubblici e privati.

Bancomat down oggi 15 aprile 2022: cosa sta succedendo

I profili Twitter e gli altri canali social delle varie banche non hanno per il momento fornito motivazioni, ma la cosa sembra avere carattere generale e soprattutto riguardare tutta Italia. Le prime segnalazioni sono cominciate intorno a mezzogiorno: risulta possibile ritirare regolarmente il contante presso i vari sportelli, ma per quanto riguarda i pagamenti con il POS sembra tutto bloccato.

Problemi vengono segnalati con diverse banche: da Unicredit a ING Direct, fino a passare per Intesa Sanpaolo, Poste Italiane, Fineco, BNL, BPER, Credito Emiliano e altre ancora. In parole povere, pare che nessun istituto sia effettivamente escluso da questa problematica, dato che si tratterebbe di un bug avvenuto sul sistema Nexi.

Smentita per il momento ogni possibile ipotesi circa un attacco informatico. In attesa di ulteriori informazioni, dato che la situazione pare che stia comunque migliorando, bisogna per adesso “accontentarsi” di pagare alla vecchia maniera, magari effettuando un prelievo in contanti prima di effettuare i propri acquisti.